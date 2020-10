Starke Schwankungen bei Corona-Zahlen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Die Corona-Zahlen im Landkreis Gießen sind in den vergangenen Tagen stark geschwankt. Von 55 Fällen am Donnerstag ging es auf 37 am Freitag runter, ehe es wieder auf 56 am Samstag und 59 am Sonntag anstieg. Am Montagnachmittag meldete der Landkreis Gießen auf seiner Internetseite 53 aktive Corona-Fälle. Davon müssen zwei Bürger stationär behandelt werden. Die Zahl der bestätigten Fälle seit der ersten Infektion Ende Februar lag bei 516, sechs Personen sind verstorben und 457 gelten als genesen.

Mehrfach die Woche differenziert das Gesundheitsamt die Zahlen für die Stadt Gießen und den restlichen Kreis. Von den für Sonntagabend 514 bestätigten Corona-Infektionen entfielen 205 auf die Stadt Gießen. Von den 59 aktiven Fällen betrafen 21 Bürger der Stadt Gießen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) betrug 19 für den Landkreis und 19,2 für die Stadt Gießen.

Auf Nachfrage berichtete Pressereferentin Nadine Jung, dass momentan keine klare Ursache für die steigenden Zahlen zu erkennen sei. Schulen und Kindergärten seien weniger das Problem. „Es ist bunt gemischt von Fitnessstudio bis Geburtstagsfeier“, erklärte Jung. Allgemein sei aber eine wachsende Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Hygieneregeln erkennbar.