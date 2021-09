"Starlight Express" rollt in Treis

In der Treiser Sport- und Kulturhalle laufen die Proben für "Starlight Express" auf Hochtouren. Foto: Werner

TREIS - Man sollte denken, es sei nicht mehr möglich, doch der Musicalchor der evangelischen Kirchengemeinde Treis legt dieses Mal noch eine Schippe drauf. "Starlight Express" steht auf dem Programm und hier sind nicht nur - wie in der Vergangenheit - Singen, Tanzen und Schauspiel gefragt. Das aktuelle Musical kommt rasant auf Rollschuhen daher. Genau wie beim Vorbild, das seit 1988 in Bochum das Publikum in Massen anzieht, bewegen sich die Sänger und Sängerinnen überwiegend auf Rollen. Mal auf der Bühne, mal mitten im Publikum.

Der junge Chor ist bekannt für seine opulenten Aufführungen, füllte bislang stets die Hallen und wusste ein ums andere Mal mehr zu begeistern. Im Hintergrund immer die Frau, die das alles auf die Beine stellt: Daniela Werner. Die Dekanatskantorin macht kein großes Gewese um ihre Person. "So ein Projekt braucht viele Hände", stellt sie klar. Alleine 15 Leute bildeten das Organisationsteam, der Chor zähle 40 junge Menschen im Alter von 13 bis 27 Jahren. Sechs Musiker begleiteten die Aufführung. Manfred Klein, Daniela Werner und Daniel Schulz sind am E-Piano zu hören, Markus Leukel am Schlagzeug, Frank Warnke an der Gitarre und Peter Herrmann am Bass.

Auswahl

So weit, so gut. Doch wie bringt man einen Chor dazu, nicht nur zu singen, sondern auch zu "rollen"? Noah Bender, Vanessa Hausner und Ann-Sophie Hallaschka schmunzeln. Ganz demokratisch haben die Chormitglieder über das Stück abgestimmt. Mit in die engere Auswahl kamen auch "Grease" und "Fame", doch man entschied sich für "Starlight Express". Damit war klar, dass alle die Herausforderung annehmen wollten. "Wegen der Rollschuhe waren wir zwar erst einmal skeptisch. Aber so, wie wir das jetzt gelöst haben, ist ziemlich cool. Wir werden Rollschuh laufen, auch Rennen fahren und ein paar Kunststücke sind auch dabei", erklärt Vanessa Hausner im Gespräch mit dem Gießener Anzeiger. Die 20-Jährige spielt und singt "Red Caboose", einen Bremswaggon. Der 18-jährige Noah Bender wird als Elektra, eine E-Lok, zu sehen sein und Ann-Sophie Hallaschka (20 Jahre) schlüpft in die Rolle von "Dinah", dem Speisewagen.

HINTERGRUND "Starlight Express" erzählt den Traum eines Kindes, in dem die Weltmeisterschaft der Züge ausgetragen wird. Die Dampflok "Rusty" trifft auf die Diesellok "Greaseball", die High-Tech-Lokomotive "Elektra" und so sind Konflikte vorprogrammiert. Bis der legendäre "Starlight Express" auftaucht und "Rusty" neuen Mut schöpft. Die Musik stammt aus der Feder von Andrew Lloyd Webber, die Texte hat Richard Stilgoe verfasst. Die Uraufführung fand am 27. März 1984 in London statt, die Broadway-Premiere war am 15. März 1987. In Deutschland läuft das Stück seit 12. Juni 1988 in einem eigens erbauten Theater in Bochum. Dort hält es den Rekord für die längste Spielzeit eines Musicals an einem Ort. (Quelle: Wikipedia)

Wie schon bei den vorherigen Projekten tauschen bei den einzelnen Aufführungen die Darsteller die Rollen aus. Das heißt, Haupt- und Nebenrollen werden nicht immer von den gleichen Darstellern besetzt. Auch hier gilt die Devise, dass jeder beteiligt und seinen großen Auftritt haben soll. So war das auch bei den Aufführungen zuvor. Den Auftakt bildete 2009 das Konzertprojekt "Der Löwenkönig". Es folgten die Musicals "Aida" (2010), "Jesus Christ Superstar" (2012), "Die zehn Gebote" (2013), "Die Schöne und das Biest" (2015), "Natürlich blond" (2017) und "Becky Sharp - Aufstieg einer Mörderin" (2019). Und nun soll die Erfolgsreihe mit "Starlight Express" weitergehen.

Hier, erklärt Ann-Sophie Hallaschka, werde es keine Schauspielszenen als solche geben. Der Fokus liegt auf der Musik, den Songs und der temporeichen Choreografie. "Manche von uns waren blutige Anfänger auf Rollschuhen, kannten eher Inliner", so Werner. Myriam Bergmann-Franke kam ins Spiel, denn die Treiserin hat eine Lizenz als Inline-Trainerin. Hinzu kam der Kontakt zu Sandra Gruss vom Rollschuhverein Gießen. Auf dem Vereinsgelände drehten die Chormitglieder erste Runden, verfeinerten ihre Technik auf verschiedenen Parkplätzen. "Aus Solidarität bin ich anfangs auch mal mitgefahren. Hat geklappt", wirft Daniela Werner ein und schmunzelt. "Nach und nach wurden die Leute besser", blickt Noah Bender zurück.

Seit August 2020 laufen die Proben - zunächst im Freien auf dem Sportplatz. Ende September folgten in kleinen Gruppen Stimmproben im Gemeindehaus. Dann kam der Lockdown. Doch die Proben gingen weiter - bedingt durch die Pandemie allerdings bis zum Frühjahr 2021 nur online. Auch das war eine harte Nuss, die sich - einmal geknackt - jedoch als wirkungsvoll erweisen sollte. "Jeder konnte nur sich selbst hören. Normalerweise hört man auch die anderen. So aber wurde jeder für sich stärker", erklärt Bender.

Auf diese Weise konnten sich die einzelnen Chormitglieder auf die eigene Stimme konzentrieren, ihren Part verbessern. "Man hat sich zu Hause eher getraut, lauter zu singen", ist die Erfahrung von Ann-Sophie Hallaschka. Es sei aber "nicht wirklich fühlbar, nicht greifbar" gewesen, dass man für ein Musical probe, wirft Hausner ein. "Es ist schon toll, dass wir das zusammen durchgestanden haben", ergänzt die Chorleiterin.

Trotzdem: "Jetzt hat man wieder mehr Lust, das Gemeinschaftsgefühl ist einfach stärker", lautet das Fazit von Hallaschka, Bender und Hausner. Auch die Geschichte des Musicals werde durch die gemeinsamen Proben klarer, spiele doch nun alles ineinander. Nun hieß es für den Chor: "Gas geben". Im Sommer gab es zwei Wochenendproben auf dem Sportplatz. Laut Daniela Werner der Knackpunkt, an dem man gemerkt habe, "dass die Leute für das Projekt auch brennen". Seit September stehen die Proben in der Sport- und Kulturhalle auf dem Programm. Die Chormitglieder sind komplett durchgeimpft, jeder hält sich an die Abstandsregeln. "Anders dürften wir gar nicht auf die Bühne", so Werner.

Doch nicht nur das Musical selbst hält alle auf Trab. Die Kostüme müssen geschneidert, die Technik, das ganze Drumherum vorbereitet werden. "Haare und Maske sind dieses Mal sehr aufwendig", verrät Werner. Anni Hillgärtner und Cathrin Schuch lassen die Nähmaschinen rattern, die Darsteller selbst legen aber auch Hand an ihre Kostüme an und basteln. Und noch etwas verrät die Chorleiterin: "Es wird so einige Spezialeffekte geben."

Aufführungen

Premiere ist am Freitag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr. Die weiteren Aufführungen sind am Samstag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 17. Oktober, ab 15 Uhr, am Freitag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr, am Samstag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 24. Oktober, ab 15 Uhr. Alle Aufführungen finden in der Treiser Sport- und Kulturhalle statt.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 18 Euro (Schüler 14 Euro) beim Rewe-Markt in Mainzlar und der Lumdatal-Apotheke in Allendorf/Lda. Man kann sie auch per E-mail an musicalchortreis@wernermusik.de bestellen. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro (Schüler 16 Euro). Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Beginn. Es gilt die Regel "geimpft, genesen oder mit tagesaktuellem Test". Vor der Show und in der Pause werden Speisen und Getränke im überdachten Open Air-Bereich angeboten.