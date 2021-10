"Starlight Express": Treiser Musicalchor begeistert Publikum

Gesang, Rollschuhfahren, Kostüme - bei der Aufführung von "Starlight Express" wurde nichts dem Zufall überlassen. Foto: Zylla

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TREIS - Volles Haus in der Sport- und Kulturhalle: Der Musicalchor der evangelischen Kirchengemeinde Treis/Lumda brachte in einer Premiere am Freitag das weltberühmte Musical "Starlight Express" auf die heimische Bühne. Das rasante Stück, geschrieben von Richard Stilgoe mit der Musik von Andrew Lloyd Webber, wurde von Jugendlichen ab der sechsten Klasse lange geprobt und nun schließlich vor begeistertem Publikum aufgeführt. Die Kulturhalle wurde dafür in eine Rollerdisco umgewandelt, denn - dafür zeichnet sich das Musical aus - die Darsteller waren auch auf Rollschuhen unterwegs.

Kurz zum Inhalt: Die Geschichte beschreibt den Traum eines kleinen Mädchens. Ihr Traum handelt von einer Weltmeisterschaft der Eisenbahnen. Das Musical stellt hier Züge und ihre Waggons in Form von Menschen auf Rollschuhen und in schillernden Outfits dar. Der alte Rusty, eine in die Jahre gekommene Lok, spielt die Hauptrolle. Er wird von den anderen Loks gemobbt und verliert immer mehr die Zuversicht, sich den Weltmeistertitel zu holen. Er gewinnt jedoch im "Starlight Express" - auch durch seine Mama-Lok - immer mehr Selbstbewusstsein. Es geht in dem Stück auch um Diskriminierung, wenn in der Fantasie des Kindes die angesehenen Lokomotiven die unterschätzten Waggons unfair behandeln. Es geht um schwierige Liebschaften, etwa zwischen der Waggondame Dinah und Titelverteidiger Greaseball. Wie der Name schon erahnen lässt, ist die Diesellok der schmierige Antagonist in dem Stück.

Die gesamte Halle wurde für diese Story zur Bühne. Da musste Pfarrer Andreas Lenz vorsichtshalber warnen: "Am besten ziehen Sie die Füße ein", empfahl er den Gästen, die an den äußeren Rändern des Zuschauerraums saßen. Denn genau hier zogen die Hauptakteure des Musicals, nämlich die Akteure als Züge und deren Waggons, hin und wieder ihre Bahnen - hautnah am Publikum und abseits der Bühne. Der Musicalchor steckte hier viel Liebe ins Detail. Die Kostüme jedes einzelnen Akteurs, jeder einzelnen (Neben)Rolle, sahen nicht nur spektakulär und individuell aus, sie orientierten sich auch sehr stark am schillernden Original. Ein atmosphärisches Bühnenlicht ließ sogar stellenweise vergessen, dass man sich in der Treiser Kulturhalle befand. Beeindruckend waren auch die schauspielerische Leistung und das Gesangstalent der jungen Amateurdarsteller. Wenn da mal nicht die großen Bühnen nach ihnen rufen werden. Seinen Hut zog auch das Publikum: Nach jedem Szenenende gab es langen Beifall und Jubelrufe. Das Stück kam sichtlich gut an, die Darsteller und Dekanatskantorin Daniela Werner hatten - wie schon in der Vergangenheit - mal wieder "abgeliefert".

Weitere Aufführungen

Wer die Premiere verpasst hat, hat noch einige Male die Chance, die absolut sehenswerte Interpretation von "Starlight Express" zu sehen. Kommenden Freitag, 22. Oktober, und Samstag, 23. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr und ein letztes Mal schließlich am Sonntag, 24. Oktober, ab 15 Uhr. Tickets gibt es unter musicalchortreis@wernermusik.de.