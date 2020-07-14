Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Dienstag, 14.07.2020 - 19:55
3 min

Statt Lich erstmal Limes

Der Online-Möbelanbieter "Wayfair" zieht wegen Bauverzögerungen am Logistikzentrum "Langsdorfer Höhe" übergangsweise in benachbartes Gewerbegebiet

Von Michael Giers
Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Logistikzentrum "Langsdorfer Höhe" in Lich fast fertig sein. Doch wegen verschiedener Rechtsstreitigkeiten kam es zu Verzögerungen. Deswegen zieht der zukünftige Mieter Wayfair übergangsweise ins Gewerbegebiet Hammersbach-Limeshain-Büdingen. Foto: Chabrié

Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Logistikzentrum "Langsdorfer Höhe" in Lich fast fertig sein. Doch wegen verschiedener Rechtsstreitigkeiten kam es zu Verzögerungen. Deswegen zieht der zukünftige Mieter Wayfair übergangsweise ins Gewerbegebiet Hammersbach-Limeshain-Büdingen. Foto: Chabrié

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GTywnP48Y2V+VREuplOCozkcozHgE2ImL2wQcTM0VTWio210YvOPMKAiozEypaZtnJ4tJzIcqTIhVUMiovOQo3WiozRhVREuplOmpZB8paDtLKIwnPOxMKVtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMFOCozkcozIgj7MvMJkbj6EhMTkypvOKLKyzLJylYvORnJHtI2SwnUA0qJ1moJSlM2IhVUOfLKE6MJ4tLKImVTSfoTIhVR7QcTu0MJ4hVRyhp2Wyp29hMTIlMFOdj7khM2IlMFOAMJ5mL2uyovOvMKA0MJkfMJ4tnJulMFOAj7MvMJjtoJIbpvO1ozDtoJIbpvOcoFOWoaEypz5yqP4=
EJyaMJ50oTywnPOmo2kfqTHtMTyyp2IlVRWio20tnJ4tGTywnPOuqJMaMJMuozqyovO3MKWxMJ4hVREipaDtrzyynUDtMTyyVREcMKE6VRSUVTIcovOlnJImnJqyplOZo2qcp3Ecn3cyoaElqJ0tnT9wnPjtq28tI2S5MzScpvOvMKWynKEmVTSfplOVLKIjqT1cMKEypvOzMKA0p3EynUDhVREiL2ttMTSmVSMipzuuLzIhVPWZLJ5ap2EipzMypvOVj7MbMFVtM2IlnJI0VUc1p2IbMJ5xplO6qJ0tqJ1mqUWcqUEyozIhVSOlo2cyn3DfVUq1pzEyVUMiovOPj7klM2IlpUWiqTImqTIhYPOYoTSaMJ4tqJ5xVRWuqKA0o3OjplOvMJqfMJy0MKDhVR5uL2ttMJyhMKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEyplOJMKW3LJk0qJ5ap2qypzywnUEmnT9zplOcovOYLKAmMJjtn2ShovOyplOhqJ4tLJWypvO1oJqyp2I0raDtq2IlMTIhYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyIhqTIlVRElqJAe
JzIcqTkcL2ttM2IlnJI0VSqurJMunKVto2MzMJ5vLKVtopBxL2u0nJptqJ50MKVtEUW1L2fhVRWyp3EyoTk1ozqyovOinT5yVRIhMTHtM2IbMJ4tLJg0qJIfoPOynJ4fVTEiL2ttoT9anKA0nKAwnPOcp3DtMTSmVR9vnzIeqPOcovOZnJAbVT5iL2ttozywnUDtp28tq2IcqP4tETRtq29foUEyVTEcMFORnJI0rvOOElOuoUZtDzS1nTIlpvOcnUWyovOaqKEyovOYqJ5xMJ4tozywnUDtnJ0tHzIaMJ4tp3EynTIhVTkup3AyovO1ozDtoTIaqTHtHTkuovOPVTS1MvOxMJ4tITymL2thVR5cL2u0VUqynKDtqz9hVRkcL2ttMJ50MzIloaDtnTS0qTHtoJShVUAwnTkcMpBsoTywnPOgnKDtMTIgVRqyq2IlLzIaMJWcMKDtGTygMKZtMJyhMJ4tq2IcqTIlMJ4tFJ1go2WcoTyyoaOfLKE6VT1cqPOynJ5ypvOVLJkfMJ5eLKOurzy0j6E0VUMiovQQiTWypvN0ZPNjZQNtHKIuMUWuqT1yqTIlovOuqJLtMTIhVSqyMlOaMJWlLJAbqPjtq29vMJxtMTSmVRyhqTIlMKAmMFOuovOxnJImMJ0tG2WdMJg0VT5uL2ttDJ5aLJWyovO2o24tETyyqUbgIz9lp3EuozDtGJSln3ImVRIhM2IfoJShovOlnJImnJptM2I3MKAyovOmMJxhVREypvOALJ5uM2IlVUqcMKZtLJ0tETyyoaA0LJptq8BxnUWyozDtMJyhMKZtHUWyp3AyqTIloJyhplOcoFOFLKEbLKImVUMiovOVLJ1gMKWmLzSwnPOdMJEiL2ttMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOgLJ4tnJ5mLzImo25xMKWyVUc1oFOYqJ5xMJ4tI2S5MzScpvOaqKEyVRWyrzyynUIhM2IhVUIhqTIlnTSfqTHfVUAcL2ttLzImqTIhplO2MKWmqTIbMFO1ozDtqzIlqUWuqJIhp2WcoTEyozEyVR1uj59hLJugMJ4tp2Abj6E0rzHh
ETRtp2IcVTImVUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2ttM2I3MKAyovjtMTIgVTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVRHgD29goJIlL2HgIzIlp2ShMTuuqKAeo256MKWhYPOxMKVtoJy0qTkypaqynJkyVT5yLzIhVR3QgzWyoT4tMJyhMFOJnJIfMzSfqPO2o24tFTS1p2uuoUEmpUWiMUIeqTIhYPOUMKQQcTAep3GQiTAeMJ4fVSAjnJIfrzI1MlO1ozDtFTS1p3EcMKW6qJWynZB2pvO2o24tj7kvMKVtZGRtZQNjVR1upzgyovO6qJ0tIzIln2S1MvOuozWcMKEyqPjtMTyyVSAipzqyovObLJkvq2IaplOuLac1ozIboJIhVUIhMPOxMJ0tI2S5MzScpv1RMKI0p2AboTShMP1ALJ5uM2IgMJ50VZB8LzIlM2ShM3A3MJymMFOxLKZtoT9anKA0nKAwnTHtITIwnT5ioT9anJHgJzIhqUW1oFOcovOVLJ1gMKWmLzSwnPOuoac1LzyyqTIhYvOJo24tMT9lqPOuqKZtp29foTIhVTEcMFOKLKWyovOuLvOxMJ0tEJ5xMFOxMKZtH29goJIlplOjMKVtGTg3VTyhVTgfMJyhMKWyVSMypaEynJk6MJ50pzIhVTqyoTyyMzIlqPO3MKWxMJ4hVPWSplOvoTIcLaDtLJkmolOxLJWynFjtMTSmplO3nKVtn2IcozHtH3OlnJ50MKVtqz9hVTucMKVtLKImVTkip3AwnTywn2IhYPO3MJkwnTHtMTyyVTqyp2SgqTHtE2IaMJ5xVUMypzgynUWmqTIwnT5cp2AbVUIhp2ywnTIlVT1uL2uyovVfVUAuM3EyVRuuoJ1ypaAvLJAbplOPj7klM2IloJIcp3EypvOAnJAbLJIfVRsQgzkfozIlYPOxMKVtLKIwnPOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVRqyq2IlLzIaMJWcMKDgJaqyL2g2MKWvLJ5xplOPj7kxnJ5aMJ4gGTygMKAbLJyhYHuuoJ1ypaAvLJAbVTymqP4tI2yyVTkuozqyVSqurJMunKVtLzkynJWyovO3nKWxYPOmqTIbMFOho2AbVT5cL2u0VTMyp3DhVREuplOmMJxtLKIwnPOhnJAbqPOyoaEmL2uynJEyozDfVTucMpBsVTImYPOxMJ5hVTShMTIlMFOIoaEypz5ynT1yovObj6E0qTIhVTmQcT5ap3DtFJ50MKWyp3AyVTWyn3IhMTI0Yt==
EJyhVUqynKEypzIlVSqypzWyqUYQcTqypvOzj7klplOcoaEypzgioJ11ozSfMFOUMKqypzWyM2IvnJI0VTymqPOVMKAmMJ5mVTIbMJ1uoTyaMKVtI2ylqUAwnTSzqUAgnJ5cp3EypvOZo3EbLKVtF2kyoJ0hVREypvOOqJMmnJAbqUAlLKEmqz9lp2y0rzIhMTHtMTIlVREcMKE6VRSUVTWyMzSmp3EyVUAcL2ttLJ5fj6Emp2kcL2ttMTIlVSMioTk6qJqmoJIfMUIhMlOzj7klVTEyovO6q2IcqTIhVRSvp2Abozy0qPOcoFOcoaEypzgioJ11ozSfMJ4tE2I3MKWvMJqyLzyyqPOgnKDtMTIlVRIhqUqcL2gfqJ5aVTucovO6qJ0tG25fnJ5yYHuuozEyoPjtMTyyVT5cL2u0VT1ynUVtLKIzraIbLJk0MJ4tp2IcYPO1ozDtrz9aVTEuLzIcVSMypzqfMJywnTHtraIgVTElLJ1uqTymL2uyovOKLJ5xMJjtnJ4tMTIlVSA0LJufnJ5xqKA0pzyyVT9xMKVtDKI0o2WlLJ5wnTHh
FJ4tFTSgoJIlp2WuL2ttqJ5xVTEyovOuozEypzIhVTWynJEyovOYo21gqJ5yovOfnJIaMFOgLJ4tLJkmolO2o2kfVTygVSc1n3IhMaEmqUWyozDhVPOUMJ1ynJ5mLJ0toJy0VTEyovOvMJyxMJ4tDfB8pzqypz1ynKA0MKWhVR1cL2uuMJjtE8B2oTkhMKVtqJ5xVRIlnJAbVSAjLJ1ypvNbDfB8MTyhM2IhXFOvMJkyqJAbqTI0MFOYoTIgoFO6qJEyoFOxnJHtDJ5mpUWyL2uvLKWeMJy0VUIhqTIlVSOupaEhMKWhVTS1MvOOqJqyozwQgzuyYvORnJHtETyyqUbtDHptq2IlMTHtLKIwnPOej7khMaEcMljtq2IhovOuoTkyVSOfLJ51ozqyovO1oJqyp2I0raDtq29lMTIhVUAynJIhYPO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIbMJ4fVUIgVTI2MJ50qJIfoTHtHUWiLzkyoJHtraHtoZB2p2IhVUIhMPO6qFOvMKsQcTk0nJqyov4tGJShVUccMJuyVT5uL2ttMKWzo2kaqTIlVSMypz1upzg0qJ5aVT5cL2u0VTIcozMuL2ttMTS2o24h
DKIwnPOxnJHtIzIlp3OlMJAbMJ4tMTIlVREcMKE6VRSUVUAjpfBxL2uyovOzj7klVUAcL2tfVUAuM3EyVSAjLJ1ypv4tH28tnTSvMFOxMKVtH2AboZB8p3AyoT1cMKEypvOWEPOZo2qcp3EcL3ZtMfB8pvOxMJ4tMKWmqTIhVRSvp2Abozy0qPN1ZQNtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHtpUWiM25ip3EcrzyypaDtqJ5xVUAwnT9hVTcyqUc0YPOhLJAbVUAiVTg1pacypvOnMJy0YPO0LKEmj6EwnTkcL2ttAQpjVTqyp2AbLJMzMJ4hVREcMKAyVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhVTiQcT1yovOxqKWwnUqyMlOuqKZtMTIlVSWyM2yiovO1ozDtnZBxqUEyovOhqJ4tMJyhMJ4tn3IlrzIhVSqyMlO6qKVtDKWvMJy0Yt==
DKIwnPOcovOZnJAbVUAioTkyovOhLJAbVRShM2SvMJ4tMTImVRyhqzImqT9lplOvnKZtraHtAGNjVT9lqUAhLJuyVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyVTIhqUA0MJuyov4tETSmVSOyozEyoT4tozSwnPOTpzShn2M1paDtMJ50MzSfoTHtp29gnKDtMfB8pvO2nJIfMF4tETSmVUAynFOynJ4tE2I3nJ5hVTShVRkyLzIhp3S1LJkcqZBxqP4tJaIgVTqlj7oQa3EyovOHMJyfVUqypzEyovOTMKA0LJ5aMKA0MJkfqTHtLzImL2wQcTM0nJq0YPOcovOnMJy0MJ4toJy0VTuinTIgVRSlLzIcqUAuqJM3LJ5xVUqcpzDtLKIzVTWyMaWcp3EyqTHtDKWvMJy0p2glj6EzqTHtraIlj7kwn2qyM3WcMzMyov4tETyyVT5yqJIhVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyVTIlMz9lMTIlovO2MKWmL2ucMJEyoaA0MFOEqJSfnJMcn2S0nJ9hMJ4hVREcMFOOqJMaLJWyovOvMKElMJMzMJ4tMTyyVRWypzIcL2uyVRS1MaAcL2u0YPOJMKW3LJk0qJ5aVUIhMPOZLJqypv4tFJ0tEaYQiTudLJulVQVjZwRtp29foPOxnJHtFTSfoTHtLJ4tI2S5MzScpvQQiTWypzqyLzIhVUqypzEyov4tFJ0tFTIlLaA0VTiQgz5hqTHtMTShovOxMKVtDzI0pzyyLvOuqJMaMJ5ioJ1yovO3MKWxMJ4h
Landkreis Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Main-kinzig Hammersbach Kreis-giessen Lich,-stadt Lich
Kommentare
nach oben