"Staufenberg das Mekka des Rock"

Moderator Thore Schölermann (r) mit RockZopne.

STAUFENBERG/LOLLAR - Die heimische Band RockZone hat den Sieg im Finale der von SAT 1 ausgestrahlten Castingshow "The Voice Kids" verpasst. In der Liveshow wurde vier Minuten vor Mitternacht der 15-jährige Favorit Egon aus Berlin als Sieger der neunten Staffel verkündet.

Ein Zeitpunkt, der vor allem in den sozialen Medien für erheblichen Ärger sorgte, endete doch kurz nach Mitternacht in den ersten Montagnachtstunden die fast vierstündige Live-Sendung. Und auch in dieser war kein Publikum im Studio Berlin Adlershof erlaubt, wurde unter Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts gesendet -- und mit einigen Problemen. Und darunter hatten vor allem die drei Jungs von RockZone aus dem Lumdatal zu leiden. Oskar (13 Jahre, Gitarre und Gesang), Ruben (14, Schlagzeug, Background-Gesang) und Arian (14, Bass) haben Fernsehgeschichte geschrieben, standen als erste Band überhaupt im Finale von "The VoiceKids" und kein geringerer als Peter Maffay gestand unmittelbar vor dem Auftritt in einem Einspieler

"Bei RockZone würde ich gerne als Opening Act spielen". Und wer weiß, wenn Corona vorbei ist,' hätte wohl kaum einer etwas einzuwenden, wenn Maffay seine Ankündigung bei einem Gastspiel in Staufenberg in die Tat umsetzen würde. Die Stadt kam nämlich auch zu Ehren, wurde in einem Infobeitrag vor dem Finalauftritt der Band gezeigt, als "beschauliche Kleinstadt, ruhig und idyllisch" beschrieben. "Dabei ist Staufenberg das Mekka des Rocks. Die Karriere von RockZone begann, wie die von allen großen Rockstars in einer kleinen Garage", wurde über den Beginn der Band berichtet, ein Blick in den Probenraum geworfen, vom ersten Auftritt beim Suppenfest der Oma berichtet. Hatte zu Beginn des Filmbeitrags Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht versichert "RockZone ist die geilste Band der Welt", so war es Scorpions-Frontsänger Klaus Meine, der Oskar, Ruben und Arian viel Glück für ihren Auftritt mit den Worten "Ihr rockt das Ding looks 'like a hurricane'" wünschte.

Im Finale trat das Bandtrio als vierter von zwölf Finalisten nach dem erfolgreichen "Sing-offs"-Auftritt am Samstag mit "Killing in the name" (wir berichteten) auf und legte noch eine Schippe drauf. RockZone spielten den Song "Chop Suey!" der amerikanischen Alternative-Metal-Band "System of a Down" von 2001. Beim Live-Auftritt gab es Sound-Probleme, wie auch im weiteren Verlauf der Sendung. Ein Zuschauer fragte während des RockZone-Auftritts per Twitter "Wer ist denn da am Mischpult? Katastrophe....". Erneut kräftig laut präsentierte sich Hessens jüngste PunkRockband "die es in sich hat", wie Moderator Thore Schölermann in seiner Anmoderation betonte. "Zu Hause sind jetzt vielleicht ein paar Omas umgefallen. Wir übernehmen das", gratulierte Schölermann nach dem Liedvortrag und Rapper Smudo von der Hip-Hop-Band "Die Fantastischen Vier" blickte bereits voraus: "Wenn RockZone gewinnen würde, dann wäre die Welt ein Stück weit besser - und lauter" wie Schölermann humorvoll noch ergänzte. Hinter den Kulissen waren es die durch Plexiglasscheiben getrennten Eltern der drei Musiker, die ins Bild gerückt wurden und dann noch fast drei Stunden ausharren mussten, bis endlich der Staffelsieger verkündet wurde. "Sie wurden von Tag zu Tag frecher und auch besser", bescheinigte dem Trio Wincent Weiss, in dessen Team die Band auftrat. Begonnen hatte die Sendung mit einem gemeinsamen Teamauftritt von RockZone mit den beiden anderen Finalisten von Wincent mit Mark Forster und dem Lied "Chöre". Über den Sieg haben letztendlich die Zuschauer entschieden.