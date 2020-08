Staufenberg: Demokratieprojekt "Dabeisein" lädt zum Familienkonzert ein

Bei Frederik Vahle haben Kinder ein Wörtchen mitzureden. Foto: Veranstalter

Staufenberg (red/dge). Beim Familienkonzert mit Fredrik Vahle am Sonntag, 15. August, ab 15.30 Uhr auf der Staufenberger Oberburg sollen Familien eine gute Zeit haben und Kinder zum Mitreden animiert werden. Für die Eintrittskarten werden - statt Geld - Ideen und Wünsche gefordert. Veranstaltet wird das Konzert im Rahmen des Sommerfestivals 2020. Andreas Schaper (Koordinierungs- und Fachstelle, "Dabeisein" in den Gießener Lahntälern) weist darauf hin, dass das Familienkonzert Teil der Kampagne "Mein Ort und ich" sei und in Kooperation mit Kultursommer Mittelhessen und dem Staufenberger Verein Impuls stattfinde.

Fredrik Vahle sei schon lange dabei, wenn es darum gehe, dass Kinder mitreden sollen. Seine Kinderlieder begleiteten bereits Generationen und mit Werken wie "Die Rübe" oder dem "Lied zum Mitmachen" zeige er vielfach auf, dass trotz oder gerade wegen der vielen Unterschiede, die Menschen ausmachten, durch gemeinsames Engagement dennoch viel Gutes gelingen könne.

"Nun ist es Zeit für ein Familienkonzert auf der Burg Staufenberg für Kinder und Eltern aus dem Nordkreis Gießen. Teil des Ensembles ist auch die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, deren Stimme beispielsweise aus der allseits bekannten 'Anne Kaffeekanne' vielen im Ohr liegen dürfte", erklärt Schaper.

Die Kampagne "Mein Ort und ich" hat sich zum Ziel gesetzt, Ideen, Themen und Visionen der Menschen in den Kommunen Allendorf Lda., Buseck, Lollar, Rabenau, Reiskirchen und Staufenberg zu sammeln und an die Kommunalpolitik zu vermitteln.

Auf diesem Weg wolle "Dabeisein", das im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, trotz Corona den Austausch zwischen Bürgern und Parteien im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2021 fördern.

Damit die Kampagne nun nicht nur die Ideen von Erwachsenen aufgreife, sondern auch den jüngsten Bürger Gehör verschafft, sollen die Kinder und Eltern für das Konzert kein Eintrittsgeld zahlen. Bezahlt wird stattdessen pro Person mit einer Idee oder einem Wunsch für den eigenen Wohnort, der dann auf der Homepage www.dabeisein-lahntäler.de im Rahmen der Kampagne veröffentlicht wird. Die Registrierung für Konzertkarten erfolgt kostenfrei auf www.staufenberg.de/kjb für je ein Kind und eine erwachsene Begleitperson. Teilnehmen können Familien aus Allendorf Lda., Buseck, Lollar, Rabenau, Reiskirchen und Staufenberg.

Das Demokratieprojekt "Dabeisein" ist eine "Partnerschaft für Demokratie" im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" des Bundesfamilienministeriums. Als "Partnerschaft für Demokratie" im Teilraum Nord des Landkreises Gießen (Lollar, Staufenberg, Allendorf Lda., Rabenau, Buseck und Reiskirchen) organisiert und fördert "Dabeisein" Jugend- und Bürgerbeteiligungsprozesse und arbeitet gegen demokratie- und menschenfeindliche Tendenzen in unserer Gesellschaft. Außerdem werden Projekte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und einen Beitrag zum demokratischen Gemeinwesen leisten, sowie Kinder- und Jugendprojekte finanziert und unterstützt.

Darüber hinaus ist die Koordinierungs- und Fachstelle Erstanlaufstelle im Falle von menschen- und demokratiefeindlichen Vorfällen und arbeitet mit den entsprechenden Stellen im Kreis Gießen zusammen. Als Mitglied des Beratungsnetzwerks Hessen vermittelt sie im Bedarfsfall weiter an spezialisierte Angebote, wie zum Beispiel Opferberatung, pädagogische Fachstellen für gefährdete Jugendliche, mobile Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und andere.