Staufenberg: "Gewerbepark Schamott"

STAUFENBERG - Auch wenn es seitens der Unternehmensleitung noch nicht deutlich kommuniziert wurde, weisen die Zeichen darauf hin, dass RHI Magnesit sein Werk in Mainzlar schließen will. Für die Stadt Staufenberg stellt sich folglich die Frage, was mit diesem Bereich nach einer Schließung städtebaulich geschehen wird.

"Es ist ein sehr emotionaler Tagesordnungspunkt", bekannte Bürgermeister Peter Gefeller in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA). "Wir wären normalerweise nie auf die Idee gekommen, uns hier über eine Planung Gedanken zu machen." Wie sich die aktuelle Lage aber darstellt, gibt es im Bereich um die ehemaligen Didier-Werke ein wahres Konglomerat verschiedener Nutzungen. Die ehemaligen Werkswohnungen, die innerhalb der Werksfläche lagen, wurden verkauft, werden nun privat genutzt. Damit habe RHI Fakten geschaffen. Schon hier zeige sich das Problem einer Wohnbebauung direkt neben einem Industriebereich, um nur ein Beispiel zu nennen.

Das gehe rein planungsrechtlich nicht, hier bestehe Handlungsbedarf. Was mit den Werksgebäuden respektive dem Gelände geschehen soll, ist noch völlig unklar. Auch hier hüllt sich RHI noch in Schweigen. "Wir hoffen immer noch auf ein Umdenken und Umlenken der Unternehmensleitung", so Gefeller. Er finde es beschämend, wie RHI mit den Mitarbeitern umgehe: "Ein Rumgeeiere und keine klare Aussage trotz eines sehr guten Fortführungskonzepts des Betriebsrats". Trotzdem, so der Bürgermeister weiter, "falls es nicht weitergeht mit der Schamott, muss planungsrechtlich gehandelt werden".

Und so stellte Mathias Wolf (Planungsbüro Fischer) den Ausschussmitgliedern die mögliche Planung für einen "Gewerbepark Schamott" vor. Zum einen soll ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst werden, zum anderen empfahl Wolf, eine Veränderungssperre für den betroffenen Bereich mitaufzunehmen, da der Planungsprozess sich hinziehe, Zeit brauchen werde. Für die Werksfläche und das umliegende Gebiet liegt kein Bebauungsplan vor, Vorhaben und Nutzungen wurde bisher nach den Paragrafen 34 oder 35 des Baugesetzbuches umgesetzt. Das heißt vereinfacht, ein einzelnes Bauvorhaben musste sich lediglich nach Art und Maß der umliegenden Bebauung anpassen und die Erschließung gesichert sein. "Das macht es schwierig", so der Fachmann. Die sehr große Parzelle könne in viele kleinere, allerdings im einzelnen dann zu erschließende Einheiten aufgeteilt werden. Es gelte, aus einer "Mischmasch"-Nutzung ein ordentliches Konzept zu entwickeln. Dazu müssen Gutachten eingeholt, Immissions-, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigt und Erschließungsmöglichkeiten betrachtet werden. Wasser, Abwasser, Löschwasserversorgung - auch das sind Punkte, die bedacht werden müssen. Da die Stadt Staufenberg nur noch wenige Möglichkeiten für Gewerbeflächen hat, bietet sich hier laut Wolf die Möglichkeit, solche vorzuhalten. Der Geltungsbereich umfasst das Gelände des ehemaligen Didier-Werks nordöstlich der Didierstraße, westlich und östlich der Straße "In den Erlen", westlich der Bieneckstraße und südlich der Straße "Auf der Pfingstweide". Geplant ist die Ausweisung von Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll parallel auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Die Veränderungssperre soll sicherstellen, dass die Planvorstellungen der Stadt Staufenberg nicht zwischenzeitlich durch private Vorhaben beeinträchtigt werden. Die Sperre gilt zunächst für zwei Jahre, kann aber um ein drittes oder auch viertes Jahr verlängert werden. Sie gilt als aufgehoben, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig geworden ist. Mathias Wolf betonte, es sei wichtig, dass die Betroffenen - Anwohner und Gewerbetreibende - in die Planungen mit einbezogen werden, werde doch ein genehmigter Bestand überplant. "Das ist etwas anderes als eine Planung auf der grünen Wiese." Nina Bienko (CDU) sprach den städtischen Spielplatz an, dieser soll - so ein Vorschlag von Claus Waldschmidt (SPD) - an dieser oder gegebenenfalls an anderer Stelle erhalten werden beziehungsweise neu entstehen. Mit dieser Lösung, die im Protokoll vermerkt wurde, zeigten sich die Ausschussmitglieder zufrieden. Wilfried Schmied (CDU) nannte den derzeitigen Zustand "planungsrechtlich eine einzige Katastrophe" und wies auf den erhöhten Kommunikationsbedarf mit allen Beteiligten hin.

Mit neun Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen stimmte der HFA der Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung zu, die Veränderungssperre erhielt einhellige Zustimmung.

Dem Wald geht es schlecht und auch der Staufenberger Forst macht da keine Ausnahme. So verwunderte es wohl niemanden, dass der Waldwirtschaftsplan 2021 ein Minus aufzeigt. Erträgen in Höhe von 439 400 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 461 184 Euro gegenüber, unter dem Strich ergibt das einen Zuschussbedarf von 21 784 Euro. "Wir haben mit Kalamitäten geplant, obwohl man die nicht planen kann", erklärte Ralf Jäkel (Forstamt Wettenberg). Vor allem der Buche gehe es schlecht, daher sollte man jetzt so viel wie möglich verwerten. Die Erlöse für Fichte sind laut Jäkel "völlig im Keller". Das Hauptaugenmerk soll auf die Wiederaufforstung gelegt werden. "Pflanzen kaufen, sie schützen und pflegen" sei das Gebot der Stunde. Rund 40 000 Pflanzen sind im Waldwirtschaftsplan für das kommende Jahr einkalkuliert. Mit Mischbaumarten wolle man dem Ziel näher kommen, den Wald zukünftig für klimatische Veränderungen widerstandsfähiger zu machen. "Wir sind weit von einem wirtschaftsfähigen Wald entfernt, erst einmal wollen wir den Wald an sich retten." Im Prinzip, so Jäkel, suche man noch nach der "eierlegenden Wollmilchsau" und schaue, welche Erfahrungen anderswo gemacht würden. Die Mitglieder des HFA stimmten dem vorgelegten Zahlenwerk einhellig zu.