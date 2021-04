Staus, Sperrung und Unfälle im Kreis Gießen

Ein ungewöhnlicher Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug, ereignete sich in der Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg. Foto: R. Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (ww/ger). Am Dienstagmorgen war einiges los in Mittelhessen. Bereits um 7.15 Uhr gab es auf der A5 Höhe Lumda einen Unfall. Ein Wagen fuhr auf ein Pannenfahrzeug auf. Danach war die Autobahn zunächst gesperrt. Als diese Sperrung enden sollte, rauschte am Stauende ein Laster auf einen anderen Lkw. Eines der beiden Fahrzeuge hatte Bier an Bord. Aktuell soll der Stau noch sechs Kilometer lang sein, weil die Autobahn nur einspurig zu befahren ist.

In der Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg wurde ein spektakulärer Unfall in einer Ortsdurchfahrt verzeichnet. Ein 52-jähriger Pohlheimer war mit seinem Opel in Richtung "Neue Mitte" unterwegs, als er ein parkendes Auto touchierte. Daraufhin verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Seite liegend zum Stehen kam. Der Fahrer wurde verletzt in das Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Ludwigstraße musste aufgrund von Aufräumarbeiten kurz für den Verkehr gesperrt werden und über die umliegenden innerörtlichen Straßen umgeleitet werden.

Zudem wurde noch kurzfristig eine Sperrung in Wetzlar, die die Fahrtrichtung Gießen betrifft, eingerichtet. In der derzeitigen Baustellenverkehrsführung für die Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar (auf Höhe des Forums Wetzlar) ist auf dem Fahrstreifen, über den der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen läuft, ein Schaden an einem Schacht aufgetreten. Dieser defekte Schacht in der Fahrbahn, der sich auf Höhe der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim befindet, muss aus Verkehrssicherheitsgründen sofort repariert werden. Daher ist die B 49 in Fahrtrichtung Gießen zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Garbenheim seit 13 Uhr vollgesperrt. Voraussichtlich etwa eine Stunde wird für die Reparatur benötigt.