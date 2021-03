Stelle für Chef des neuen Dekanats wird neu ausgeschrieben

Während Präses Michael Knoll die Teilnehmer begrüßte, hatte Jan-Niklas Volk die Technik im Griff. Foto: Stender

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Zu ihrer vorletzten Sitzung in dieser Zusammensetzung kamen 93 Synodale aus den evangelischen Dekanaten Grünberg, Hungen und Kirchberg zusammen. Der Präses der Synode Hungen, Michael Knoll, leitete die Videokonferenz aus dem Gemeindehaus in Lich, wo sich die Dekanatsleitungen im großen Sitzungssaal Corona-konform verteilten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Tagesordnung spiegelte die Vorbereitungen auf die Fusion der Dekanate Anfang 2022 wider. Zum Bau für das neue Dekanatsgebäude im Grünberger Schwedendorf hatte der Grünberger Dekan Norbert Heide als Vorsitzender des Bauausschusses keine guten Nachrichten. Der Bauherr warte nach wie vor auf die Baugenehmigung. Weil die Zeit dränge, soll die Bauabteilung der Landeskirche in Darmstadt gebeten werden, sich mit dem zuständigen Kreis-Bauamt in Verbindung zu setzen, falls sich bis Ende März nichts tut. Der Bauausschuss hat unterdessen das Raumkonzept für das Gebäude, das nahezu baugleich gegenüber dem Diakoniegebäude entstehen soll, erarbeitet.

Im neuen Dekanat soll der Bereich Bildung breit aufgestellt werden. Über den Stand der Planungen berichtete die Bildungsreferentin der Dekanats-AG, Doris Wirkner. Ihre Stichworte waren Frauen- und Männerarbeit, Familienangebote und ein Schwerpunkt in der Arbeit mit den Menschen über 55 Jahre. Dafür wurde eine Stelle geschaffen, die die jetzige Kirchberger Dekanatsjugendreferentin Carola Geck übernehmen wird.

Aus drei mach eins

Aus drei mach eins heißt es auch für die Dekanatsverwaltungen. Marlies Schmied informierte als Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verwaltung, dass im Verlauf des Jahres die Büros mit fünf Mitarbeiterinnen zusammengelegt werden sollen. Voraussetzung für eine effiziente Zusammenarbeit sei die Koordination der Arbeitsabläufe, die bisher in jedem Büro anders geregelt seien.

Die neu formierte Verwaltung wird auch mit einer neuen Leitung zusammenarbeiten, an deren Spitze ein Dekan oder eine Dekanin stehen wird. Auf die im Januar veröffentlichte Ausschreibung gab es nach Angaben von Propst Matthias Schmidt eine Bewerbung. Der Geschäftsführende Ausschuss der Dekanats-AG habe beschlossen, die Ausschreibung zu wiederholen, damit der Synode im Januar mindestens zwei Kandidaten vorgestellt werden können. Schmidt regte an, Pfarrer und Pfarrerinnen anzusprechen, ob sie sich für das Amt bewerben wollen. Bis zum Amtsantritt hat Dekan Hans-Theo Daum aus Kirchberg als Ältester die Geschäftsführung inne.

Die Synode begrüßte einhellig das Projekt "66 Orgeln". Hintergrund ist die Wahl der Orgel zum Instrument des Jahres 2021. Alle Orgeln in den drei Dekanaten sollen nach den Planungen der Kirchenmusiker multimedial sichtbar, hörbar und erlebbar werden. Dazu sollen bis zum Jahresende ein Bildband, eine DVD und per QR-Code aufzufindende Video- und Klangbeispiele jeder Orgel erarbeitet werden. Die Dekanatssynodalvorstände wollen sich die Projektkosten teilen.

Breite Kreise zog das in der aktuellen Corona-Verordnung der Landesregierung weiterhin festgelegte Verbot von Proben für Laienchöre und -orchester. Der Hessische Sängerbund und die Landeskirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum haben Ministerpräsident Volker Bouffier angeschrieben. Darin bitten sie darum, gemeinsam Perspektiven für die Wiederaufnahme von Chor- und Orchesterproben zu entwickeln und unterstreichen das von der Landesregierung negierte öffentliche Interesse für den Amateur-Chorgesang. In einer Stellungnahme schlossen sich die Kirchenmusiker der Dekanate dieser Argumentation an.

Doch in den anschließend einzeln tagenden Synoden wurde nach intensiven Diskussionen keine einhellige Haltung zur Veröffentlichung des Papiers der Kirchenmusiker erzielt. Es soll jedoch in einer leicht veränderten Fassung an die Landesregierung gesendet werden.