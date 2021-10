Stimmen zur Wiederwahl von Landrätin Anita Schneider

Die Wahlhelfer wie hier im Gießener Rathaus hatten deutlich weniger Stimmen auszuzählen wie am 26. September. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Das Ergebnis war eindeutig. Die Sozialdemokratin Anita Schneider steuert für weitere sechs Jahre das Landkreis-Schiff, allerdings nicht mehr mit einer Koalition im Rücken. Freie Wähler und Grüne hatten sich nach der Kommunalwahl im März bekanntlich von der SPD abgewandt und mit der CDU paktiert.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Tobias Breidenbach, machte im Hinblick auf Schneiders Wiederwahl deutlich: "Wir werden uns nicht gegenseitig im Wege stehen." Dass der christdemokratische Kandidat Peter Neidel, bis Ende September Bürgermeister in Gießen, deutlich verlor, hat aus Sicht von Breidenbach unter anderem damit zu tun, dass Schneider nach ihren zwölf Jahren im Amt einen Bekanntheitsvorsprung hat. "Ein Großteil unserer Wähler ist nicht wählen gegangen", stellt der Christdemokrat zudem fest. Der größte Punkt sei aber sicher gewesen, dass es keine größeren Streitigkeiten in der zu Ende gehenden Amtsperiode Schneiders gegeben habe. "Wir werden dennoch stark auf die Finanzen achten. Das ist traditionell Thema der CDU." Der Kreistagsvorsitzende Claus Spandau (CDU) ging auf die Chancen Neidels ein: "Wir haben drei Monate gekämpft. Anita Schneider hat es zwölf Jahre gut gemacht und sich in Szene gesetzt. Das muss man anerkennen."

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne machte begeistert zahlreiche Fotos vom HR-Interview der beiden siegreichen Parteikollegen. "Ich freue mich. Das ist verdient. Die Bürger haben erkannt, was Anita auf den Gebieten Klimaschutz, Nahverkehr, Wohnen und Bauen sowie Breitband geleistet hat." Die Landrätin habe immer konstruktiv und nicht parteipolitisch gearbeitet. "Es wird eine gute Zusammenarbeit mit der neuen Koalition geben", ist sie sich sicher. Neidel dankte sie für einen fairen Wahlkampf.

"Superschwer"

Was hält der neue hauptamtliche Kreisbeigeordnete Christian Zuckermann (Grüne), der von der neuen Koalition ins Amt gewählt wurde, vom Erfolg seiner Chefin? "Wir haben ja schon eine Zeit lang zusammengearbeitet und das geht auch weiter." Für den Gegenkandidaten sei es bei einer so starken Bewerberin "superschwer" gewesen. "Der Amtsbonus war entscheidend."

Kurt Hillgärtner, Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag, fehlte am Wahlabend. Er befindet sich in Urlaub und erklärte am Telefon: "Die Wähler haben entschieden, das muss akzeptiert werden. Wir werden natürlich Themen anpacken. Vieles haben wir schon in alter Koalition auf den Weg gebracht. Alle vier Parteien, die Landrätin bezeichne ich als vierte, werden sich Gedanken machen, wie man den Landkreis nach vorne bringt. Wir können gar nicht gegeneinander arbeiten, gerade im Interesse unserer Region."

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Harald Scherer betonte, dass es ein erfreuliches Ergebnis sei. Neidel habe gegen die amtierende Landrätin keine Chance gehabt, die auch von der positiven Stimmung der SPD profitiert habe. FDP-Kreisvorsitzender Dennis Pucher stellte analysierend fest: "Es gab keine großen Fettnäpfchen, in die Schneider getreten wäre. Neidel war relativ unbekannt im Kreis, und es gab zu wenige Unterschiede in den Zielen." Er und Scherer hoffen jetzt, dass es eher zu einem Miteinander im Kreis kommt. "Man muss sich mehr unterhalten."

Ganz entspannt stand an diesem Wahlabend Dr. Christiane Schmahl, noch vor Kurzem Kreis-Schuldezernentin der Grünen, an einem Stehtisch im Foyer des Gießener Rathauses. Sie hätte gerne den Sieg von Alexander Wright gesehen. "Ich bin gar nicht mal so sehr wegen der Wahl im Landkreis hier", lachte sie. "Das war schon klar, dass Anita Schneider gewinnt. Darüber habe ich mir keine großen Gedanken gemacht."

Für den ehemaligen Langgönser Bürgermeister Horst Röhrig (SPD) war es ein "Tag der Freude". Stadt und Land gingen weiter Hand in Hand mit zwei Sozialdemokraten. Und der aktuelle Licher SPD-Bürgermeister Dr. Julien Neubert hatte gleich einen Blumenstrauß für die Siegerin mitgebracht. "Die Landrätin war sogar in einer Kommission der Bundesregierung", unterstrich er deren Fähigkeiten und meinte: "Das ist ein guter Tag für die Kreiskommunen."

Der Mann, der vor Anita Schneider das Amt des Landrats für zwölf Jahre innehatte, ist Willi Marx (SPD). Er betonte: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ihr schwere Fehler vorgeworfen worden wären. Sie hat gute Arbeit geleistet und hat ein gutes Ergebnis erzielt."