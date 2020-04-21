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Dienstag, 21.04.2020 - 06:20
3 min

Störche bauen bei Atzbach ihr Nest auf einem Hochsitz

Die Wiederansiedlung der Störche in der Lahnaue ist erfolgreich. Weil die vorhandenen Nistgelegenheiten nicht ausreichen, hat sich ein Storchenpaar einen besonderen Platz gesucht.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Tierische Inbesitznahme: Ein Storchenpaar hat auf diesem Hochsitz in der Lahnaue mit dem Nestbau begonnen. Foto: Harald Kümper

Tierische Inbesitznahme: Ein Storchenpaar hat auf diesem Hochsitz in der Lahnaue mit dem Nestbau begonnen. Foto: Harald Kümper

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