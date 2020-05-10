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Sonntag, 10.05.2020 - 18:00
4 min

Streit um Verkehrsschild in Garbenteich

Zwei Pohlheimer haben schon beim Outlet hart gestritten. Jetzt geht es um ein Verkehrsschild in Garbenteich. Ein 1:0 gab es für Olaf Bappert vor dem Verwaltungsgericht, doch jetzt kommt die Rückrunde.

Von Ernst Walter Weißenborn
Gießener Verwaltungsrichter sind der Meinung, dass im Kättergrund auch große Wohnmobile tagsüber geparkt werden dürfen. Das freut den Antragsteller Olaf Bappert, doch die Stadt ruft jetzt den Verwaltungsgerichtshof an. Foto: Bappert

Gießener Verwaltungsrichter sind der Meinung, dass im Kättergrund auch große Wohnmobile tagsüber geparkt werden dürfen. Das freut den Antragsteller Olaf Bappert, doch die Stadt ruft jetzt den Verwaltungsgerichtshof an. Foto: Bappert

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