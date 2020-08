SV Staufenberg: 100 Jahre Fußballabteilung

In kleiner Runde feierte man das 100-jährige Bestehen der Fußballabteilung. Foto: Scherer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Staufenberg (sle). Seit 100 Jahren jagt man in Staufenberg dem runden Leder hinterher. Am 1. August 1920 wurde die Fußballabteilung des Sportvereins 1899 Staufenberg aus der Taufe gehoben. Eigentlich sollte dieses Ereignis groß gefeiert werden, aber Corona-bedingt war dies nicht möglich, sodass die Feierlichkeiten nun auf Juni 2021 verschoben wurden. Am Gründungstag fand lediglich eine kleine Feier statt, bei der an das 100-jährige Bestehen der Fußballabteilung erinnert wurde.

Aus diesem Grund wurde schon einige Tage zuvor eine Robinie gepflanzt, und zur kleinen Feierstunde eine Plakette enthüllt. Es waren zahlreiche Interessierte, die sich zu der kleinen Feierstunde eingefunden hatten. Vorsitzender Horst Münch warf einen Blick in die Vereinsgeschichte. Der Verein "Freie Turnerschaft", dessen Turner 1920 eine Fußballabteilung gründeten, war Vorgänger des heutigen Sportvereins. Von 1939 bis Kriegsende fand kein Sportbetrieb statt, erst nach 1945 begann man wieder damit. Nachdem 1948 der bisherige Sportplatz den Anforderungen nicht mehr genügte, wurde 1965 der heute noch bestehende Sportplatz eingeweiht, auf dem aber fast ausschließlich Fußball gespielt wurde. 1968 errichtete man dann Anlagen für Leichtathletik, die in der Folge auch für Wettkämpfe genutzt wurden. Nach einem Umbau wurden die Anlagen allerdings wieder entfernt, sodass man heute Leichtathletik, wie zum Beispiel für das Deutsche Sportabzeichen, nur noch als Gäste auf den entsprechenden Anlagen in Lollar ausüben kann. Als 1978 in Staufenberg eine Stadthalle errichtet wurde, habe dies maßgeblich zur Ausweitung des Sportangebots beigetragen, sagte Münch. Die Zahlen vor Corona sagten aus, dass pro Woche bei den Sportangeboten rund 400 Kinder und Jugendliche diese Angebote nutzten, dies bei einem Mitgliederbestand von rund 1000 Personen im Sportverein. Münch dankte Ehrenvorstand Siegfried Seeger, der sich nicht nur um die Beschaffung der Robinie und die Baumpflanzung eingebracht hatte. Seine herzliche Bitte an alle war, auch trotz Corona weiter zu arbeiten. Heute besteht eine Spielgemeinschaft mit Lollar. Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller überreichte als Gastgeschenk ein Bild, mit einem Antrag aus dem Jahr 1921, den die Fußballabteilung an den Magistrat gestellt hatte, um einen neuen Sportplatz zu bekommen. Der Antrag war aber abgelehnt worden. Auf die 100 Jahre Fußballabteilung eingehend sagte Gefeller: "Es waren große Pläne, im Sportlerheim sollte eine Ausstellung und Feiern stattfinden. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben", stellte er fest. Dann ging er auf den Sportplatz ein, bei dem schon einmal Bestrebungen im Gange waren, daraus Bauplätze zu machen. "Ich finde, dass dieser Platz hierher gehört, denn wir in Staufenberg brauchen eine Begegnungsstätte. Deshalb sollte der Platz bleiben, damit wir auch in Staufenberg eine Stätte haben, an der sich Menschen treffen können." Gefeller fügte an, wenn er einmal nicht mehr Bürgermeister in Staufenberg sei, dann wolle er Jugendarbeit im Verein machen, denn das habe sehr viel Spaß gebracht. "Achtung und Respekt vor dem Anderen, das ist etwas verloren gegangen. Das war früher anders", stellte er, wie schon sein Vorredner Horst Münch, fest. "Auch das ist ein Grund, weshalb ich der Meinung bin, dass dieser Platz hier bleiben muss, damit Kinder und Jugendliche nicht nur Fußball spielen können, sondern alles andere auch wieder lernen." Dann überreichte er dem Vorsitzenden Münch einen Scheck. Kreisfußballwart Henry Mohr erinnerte an die Anfänge, wo auf Plätzen gespielt worden sei, die gar nicht dafür geeignet waren. "Es wurde gespielt um des Spiels und der Freude willen", so Mohr. Das Ehrenamt sei heute wichtiger denn je und sprach dabei die Hoffnung aus, dass es im Fußball weiter gehen möge.