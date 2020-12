Sven Simon verabschiedet sich aus dem Kreistag

Vor einigen Jahren hatten Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck (l.) und Erste Kreisbeigeordnete Christiane Schmahl Sven Simon für zehn Jahre Engagement im Kreistag geehrt. Archivfoto: Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Als Professor Sven Simon am Ende der Haushaltsdebatte ans Mikro ging, hätte man eine rhetorisch scharfe Einschätzung des Etats und der Arbeit der Koalition erwarten können, aber stattdessen war es eine Abschiedsrede. Der Busecker CDU-Mann, seit Juli 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments, wird dem nächsten Kreistag nicht mehr angehören.

"Ich will Danke sagen für 15 Jahre Kreistag", erklärte er, würdigte die "lebendige Debattenkultur" und erinnerte an frühere Mitstreiter wie Helge Braun, Thorsten Schäfer-Gümbel, Gerhard Merz oder Siegbert Damaschke. Er habe in der Zeit fast 100 Sitzungen absolviert. Es sei ein Privileg gewesen, zwei Kreistagsvorsitzende zu erleben, die besondere Persönlichkeiten seien: der bereits verstorbene Professor Franz Neumann und Karl-Heinz Funck, von dem er "wahnsinnig viel gelernt" habe.

Ein großes Lob gab es auch für Thomas Euler, den Leiter des Kreistagsbüros, für dessen Professionalität und Rechtssicherheit. "Wenn das im EU-Parlament so laufen würde", meinte Simon.

Der 42-Jährige dankte den anderen Fraktionen, die stolz auf das Erreichte sein könnten. "Was ich hier gelernt habe, werde ich nie vergessen. Machen Sie weiter so", sagte er abschließend.

Der Busecker ist seit 1. April 2006 Kreistagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Seit 2011 ist er auch stellvertretender Kreistagsvorsitzender.