Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). In Verbindung mit dem Pilotprojekt „Digitales Dorfleben“ bieten der Landkreis und die Kreisvolkshochschule Tablet- und Smartphone-Kurse für Interessierte aus den Teilnehmerorten Dornholzhausen, Harbach, Oppenrod und Treis an. Anhand der Dorf-App erhält man eine Einführung in die grundlegenden Funktionen von Android-Tablets oder Smartphones. Die Kurse finden ab 25. Oktober, 9 Uhr, im Café Eselsohr, Bürgerhaus Dornholzhausen; ab 27. Oktober, 9 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Harbach; ab 1. November, 9 Uhr, im Bürgerhaus Oppenrod und ab 17. November, 9 Uhr, im Nachbarschafts-Café Treis statt. Infos und Anmeldung unter www.vhs-kreis-giessen.de (Stichwort: vernetzt, wo man verwurzelt ist) oder unter 0641/9390-5700.