Täter der Drahtfallen am Biebertaler Dünsberg immer noch unbekannt

Die Polizei weiß immer noch nicht, wer die Drahtseile an den Mountainbike-Strecken am Dünsberg gespannt hat. Die Gemeinde hofft weiter, durch einen "Entmischungsplan" die verschiedenen Nutzer voneinander zu trennen und so Konflikten vorzubeugen. Archivfoto: Rehor
CTV+DzyyLzIlqTSfYwjiLw4tFJ1gMKVtoz9wnPObMKWlp2AbqPOcovOPnJIvMKW0LJjtEzSmp3IhM3Afo3AcM2gynKDtj7kvMKVtMTyyVUMcMKVtEUWunUEzLJkfMJ4fVTEcMFOSozEyVRcuoaIupvO2o24tMJyhMJ0tIJ5vMJguoz50MJ4tLJ4tMTIhVR1iqJ50LJyhLzyeMF1GqUWyL2gyovOuqJLtMTIgVRGQiT5mLzIlMlOaMKAjLJ5hqPO3o3WxMJ4tq2SlMJ4hVREuVUAcL2ttMTyyVRElj6EbqTHtLKIzVRWlqKA0YFO1ozDtF25cMJwQgzuyVTWyMzShMTIhYPO3LKWyovOmnJAbVTEcMFOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVUMiovOUMJ1ynJ5xMFjtEz9lp3DtqJ5xVSOioTy6MJxtp2AbozIfoPOmnJAbMKV6VSWuMTMunUWypvOmo2kfqTIhVUAcL2ttqzIloTI0raEyovNgVUqyoz4tozywnUDtp29aLKVtH2AboTygoJIlMKZhVRElMJyynJ5bLJkvVR1iozS0MFOmpZBxqTIlVUqynpBsVTEcMFODo2kcrzIcVTygoJIlVT5iL2ttozywnUDfVUqypvOxMKVtEUWunUEzLJkfMJ5fMJqypvOcp3Dh
VyqcpvObLJWyovO2MKWmL2ucMJEyozHtFTyhq2Icp2HtMKWbLJk0MJ4fVTSvMKVtozywnUDtMTyyVTquoabtnTIcj59yVSAjqKVvYPOmLJq0VSOioTy6MJympUWyL2uypvOXj7MlMlOFMJyhMJ1ypvOuqJLtDJ5zpzSaMF4tIJ5gnKE0MJkvLKVtozSwnPOxMKVtITS0VUAynJIhVUMypz1ynUW0VRWyLJ10MFO2o3VtG3W0VTqyq2ImMJ4fVTwQcUE0MJ4tLKIwnPOVnJ53MJymrzI0qTIfVTS1MzqynZBxozq0VUIhMPOgj7MaoTywnTHtJzI1M2IhVTWyMaWuM3DhVRMcozqypzSvMUYQiTAeMFOiMTIlVUAioaA0nJqyVSAjqKWyovOmMJyyovOuovOxMJ4tp2ywnTIlM2ImqTIfoUEyovORpzSbqTMuoTkyovOhnJAbqPOaMJM1ozEyovO3o3WxMJ4hVRS1L2ttn8B2oz5yVT1uovOhnJAbqPOmLJqyovjto2VtMTIlVSGQcUEypvO2o20tFzShqJSlVTEypaAyoTWyVTymqPjtMTIlVTWypzIcqUZtqz9lVTElMJxtFzSbpzIhVTIcozHtj6EbozkcL2uyVRMuoTkyVTqyp3EyoTk0VTuuqUEyYvNvEKZtM2yvqPODLKWuoTkyoTIhYvOAMJulVTiQgz5hMJ4tq2ylVTSvMKVtq29boPOypaA0VTIlMzSbpzIhYPO3MJ5hVUqcpvOxMJ4tIZBxqTIlVTqyp2AbozSjpUDtnTSvMJ4hVvORo2AbVTEuozSwnPOmnJIbqPOyplOho2AbVT5cL2u0VTS1pl4tETyyVSOioTy6MJxtp3IwnUDtraIxMJ0tq2IcqTIlnTyhVT5uL2ttMTIgVScyqJqyovjtMTIlVTEcMFOypaA0MFORpzSbqTMuoTkyVTIhqTEyL2g0MFjtLJWgo250nJIlqTHtqJ5xVTEyovODj6EwnUEypvOxMKVtHzSmqUA0j6E0qTHtLKIzVTEyoFORj7khp2WypzptnJ5zo3WgnJIlqTHhVSMiovOcnT0tMKWbo2MzMFOgLJ4tp2ywnPO3MJy0MKWyVRucoaqynKAyYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyqinTjtIUWcqUEvpzI0qTMunUWypt==
ETSmVPWPMJgyoz5ypaAwnUWynJWyovVtqz9hVUAyoTWmqPOypz5uoz50MJ4tVxSeqTy2nKA0XxyhozIhVToQiUVtMJyhMJ4tGJ91oaEunJ5vnJgyVTMlMJyyovORj7khp2WypzpvVPuAMxDcYPOxLKZtq2IhnJqyVSEuM2HtozSwnPOxMJ0tIz9lMzSfoPOuovOxnJImMFOnMJy0qJ5aVTqyoJScoUDtq3IlMTHfVUIhMPOcovOxMJ0toJShVUAcL2ttoJy0VPWSrUEcozA0nJ9hVSWyLzIfoTyiovVfVPWTpzyxLKymVTMipvOzqKE1pzHvYPNvHTI0LFVtqJ5xVPWOoaEcEzRtE2yyj59yovVtp29fnJEupzymL2ttMKWeoZBxpaEyYPOmMJxtq29boPOynJ5yVRoQcTkmL2u1ozphVPWKnKVtM2IbMJ4tMJuypvO2o24tMJyhMJ0tIUWcqUEvpzI0qTMunUWypvOuqKZvYPOgLJAbqTHtHzIcozIgMKVtn2kupv4tETyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRqlqKOjMJ4tnTS0qTIhVUAcL2ttqz9hVTEyoFOGL2ulMJyvMJ4tqJ5xVTEyovORpzSbqTMuoTkyovOxnKA0LJ56nJIlqP4=
EfB8pvOxMJ4tHT9fnKcynKAjpzIwnTIlVTymqPOyplOynJ4tp2IfqUAuoJIlVRMuoTjhVREyoz4tMJyaMJ50oTywnPOmL2ucMJ4tp2ywnPOxnJHtLJ5aMKAjLJ5hqTHtH2y0qJS0nJ9hVTSgVRGQiT5mLzIlMlO2MKWvMKAmMKW0VUc1VTuuLzIhYvOCLvOKLJ5xMKWypvjtH3OurzyypzsQcT5aMKVfVSAjo3W0oTIlYPOBLKE1pzkcMJWbLJWypvjtDKWwnZBxo2kiM2IhVT9xMKVtMJWyovOTLJulpzSxMzSbpzIlVP0tqzyyoTHtLzIuoaAjpaIwnUEyovOxMJ4tDzIlMlOzj7klVUAcL2thVREup3Ztp2ywnPOxnJHtE3W1pUOyovOcovOxMKVtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOcovOxnJHtHKIypzHtn2SgMJ4fVTymqPOvMJguoz50Yt==
ET9wnPOhLJAbVTIcozIgVTkuozqyovODpz96MKAmVUq1pzEyVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUVtMJyhVPWSoaEgnKAwnUIhM3AjoTShVvOuqJMaMKA0MJkfqPjtqJ0tMTyyVR51qUcypvOxMKZtEZB8oaAvMKWaplO2o25ynJ5uozEypvO6qFO0pzIhozIhYvORnJHtGJ91oaEunJ5vnJgypvObLJWyovOcnUWyVTIcM2IhMJ4tI2IaMFjtn8B2oz5yovOxpzIcVRSvMzSbpaEyovjtp29aMJ5uoz50MFOHpzScoUZfVT51qUcyov4tDKImVTEyoFNvGTIuMTIlVv1Ho3OzVTEypvOSqKWipZBxnKAwnTIhVSIhnJ9hVUAcozDtoaIhVTS1L2ttE2IfMTIlVUc1M2ImLJq0YPO1oFOxMJ4tI2IaVUWcL2u0nJptraHtLzImL2ucoTEypz4tqJ5xVTS1L2ttE2y0qTIlqTIcoTHtMJyhraImMKE6MJ4fVUIgVUMipvOYo2kfnKAco25yovO6qFOmL2wQiUE6MJ4fVUqcMFOPj7klM2IloJIcp3EypzyhVSOuqUWcL2yuVR9lqT1uoz4tXUOupaEynJkiplxtLzIlnJAbqTI0YvNvETyyp2HtMTI1qTkcL2uyVSqyM2Izj7kbpaIhMljtMTyyVTS1L2ttMTIhVTcyq2IcoTyaMJ4tH2Abq2yypzyan2IcqUAapzSxVUcynJqyovOmo2kfYPO3nKWxVTEuplOULJ56MFOho2AbVT1ynUVtMJ50rzIlpzIhYvV=
DKIwnPOxnJHtHzS0nTS1p2AbMJMcovOcp3DtnJ1gMKVtoz9wnPOmL2uiL2gcMKW0VZB8LzIlVTEyovOJo3WzLJkfVRIhMTHtFzShqJSlYvOYMJyhVSA0pzIcL2tfVUAiozEypz4tMJyhMFOaMJoQcTuloTywnTHtH3ElLJM0LKDtp2IcVTEuplOxLJ1uoUZtM2I3MKAyov4tG3W0oJShovOzo3WxMKW0MFOxMJ4tIZBxqTIlVTS1MvjtoJy0VTybpvOcovOYo250LJg0VUc1VUElMKEyovjtqJ0topB2M2kcL2uyVSOlo2WfMJ1yVTqyoJIcoaAuoFO6qFOvMKAjpzIwnTIhYvORo2AbVT5cMJ1uozDtoJIfMTI0MFOmnJAbYvNvFJ1gMKWbnJ4tp2yhMPOmMJy0nTIlVTS1L2ttn2IcozHtEzSfoTIhVT1ynUVtM2IzqJ5xMJ4tq29lMTIhYvVtH2yyVTuiMzM0YPOxLKAmVTEuplOuqJAbVUAiVTWfMJyvqPjtq2IhovOxMKVtDzyypzqupaEyovOuqJLtMTIgVRGQiT5mLzIlMlOuLvOxMJ0tnTI1qTyaMJ4tH2Sgp3EuMlO3nJIxMKVtj7MzMz5yqPO1ozDtoJIbpvOPMKA1L2uypvOypaqupaEyqPO3MKWxMJ4hVPWWL2ttLzyhVTMlo2tfVTEup3ZtMTyyVRWcn2Ilp3cyozHtp2IbpvO3LJAbp2SgVTymqPO1ozDtLKIzMJyhLJ5xMKVtLJAbqTI0YvV=
ETSmVUAcMJu0VTS1L2ttH3EyMzShVR3QiTkcL2tfVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlVTEyplOOGHZtHz9xnTIcoF1PnJIvMKVfVUAiYvOWoFOJMKWynJ4tM2yvqPOyplO2nJIfMFOAo3IhqTScozWcn2IlYPOxnJHtpzIaMJkgj6GQa2yaVTS1MvOxMJ4tEZB8oaAvMKWaVTMunUWyov4tVxywnPO3MJaQalOho2AbYPO3nJHtq2ylVTEuoJSfplOuoTkyVUIhqTIlVSAwnT9wnlOmqTShMTIhYvORMJ5ho2AbVTWyp2AboT9mp2IhVUqcpvjtozywnUEmVUc1VUIhqTIlozIboJIhYvOGo25xMKWhVUqcpvOmnJ5xVTqyoJIcoaAuoFOxnJHtIUWunJkmVTIhqTkuozqaMJMunUWyovO1ozDtnTSvMJ4tp2yyVTqyp8BxqJWypaDhVRIcozHtq2IcqTIlMFOTLJkfMFObLJWyovO3nKVtLJWypvOhnJAbqPOgMJulVTIhqTEyL2g0YvV=
EUWynFOKo2AbMJ4toTShMlO3LKWyovOxnJHtEUWunUEmMJyfMFORLKIypaEbMJ1uYPOmqZBxozEcMlO3qKWxMFOAj7kfnJAbVTShM2ImpUWiL2uyov4tEJyhVTgioJymL2uyplOUMJoQiTufVTWynFOxMKVtMKWmqTIhVRSvMzSbpaDtnTS0qTHtMKVtp2Abo24hVRSvMKVtnKWaMJ5xq2ShovO2MKWaMKAmMFOgLJ4tMTSmVTS1L2thVPWSplOgLJAbqPOeMJyhMJ4tH2yhovjtoJy0VRShM3A0VUc1VTMunUWyov4tETShovO2MKWaMJu0VTIcozIgVTEypvOaLJ56MFOGpTUQalO1ozDtnJ0tJaqynJMyoPO3o2kfqTHtMTIlVSGQcUEypvOxLKZtLKIwnPOhqKVhVvOXMJEyVSqiL2uyVTMuoTkyVT1uovOvMJxtMJyhMKVtIT91pvOgLJjtnTyhVUIhMPO0pz90rzEyoFOgLJAbqPOgLJ4tq2IcqTIlVP0tLKImVRkynJEyoaAwnTSzqP4tH28fVUqcMFOyplOGpT9lqTkypvOhqJ4tMJyhoJSfVT1uL2uyov4tIzIlnzSaMJ4toTSmp2IhVUqioTkyVT1uovOmnJAbVT5cL2u0Yt==
GpB8oTywnPObLKDtn2IcozHtDJuhqJ5aYPO3MKVtMTIlVSGQcUEypvOmMJyhVTiQgz5hqTHhVPWSplOanJW0VTS1L2ttqJ50MKVtEzSbpaWuMTMunUWypz4tHfB8pTIfYPOxnJHtMTIgVTIcozIhVT9xMKVtLJ5xMKWyovOKLJ5xMKWypvOkqJIlVTgioJ1yov4tDJWypvOxMJ4toJIcp3EyovOcp3DtMJyhVTq1qTImVR1cqTIcozShMTIlVUqcL2u0nJphVSYQiTAep2ywnUDtoJSwnUDtI2IaMFOvpzIcqP4v