Tatort Anne-Frank-Schule in Linden: Scheiben an Schulbussen zerstört

Bei einem der Busse wurde unter anderem die Heckscheibe eingeschlagen. Foto: Wißner

LINDEN - Erneuter Fall von Vandalismus an der Anne-Frank-Schule in Großen-Linden: Mehrere Scheiben an zwei vor dem Schulgelände geparkten Bussen wurden eingeschlagen. An Ostern waren auf dem Schulhof eine Tischtennisplatte zerstört und etliche Flaschen zerschlagen worden. Ende April folgte ein Steinwurf in die Scheibe der Eingangstür der neuen Schulsporthalle. Und nun die Busse.

Während bei dem Modell älterer Bauart die Heckscheibe sowie die Scheiben der beiden hinteren Türen eingeschlagen wurden, verhinderte die Doppelverglasung des anderen Busses die komplette Zerstörung einer Türscheibe. Hier wurde nur die äußere Scheibe zerstört. Am Montagmorgen wurde der Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hatte, entdeckt. Unzählige Glassplitter waren über dem Parkplatz verstreut.

Ob diese Zerstörungen im Zusammenhang mit einem versuchten Spritdiebstahl im Lindener Stadtzentrum am Samstagabend stehen, muss nun die Polizei klären. Im Nachgang zum Bundesligawettkampf des Turnteams Linden gegen die TSG Grünstadt vermeldeten die Gäste aus der Pfalz, dass sie einige "Selbstbediener" am Tank eines der Mannschaftsfahrzeuge überrascht hatten. Diese verschwanden schnell. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.