Tausche Kant gegen Pinsel: Ausbildung nach Flucht

Saasen (ebp). Eigentlich ist Basem Alssaghir eher der Typ "Denker". In seinem Geburtsland Syrien hat der 40-Jährige Philosophie studiert und als Lehrer gearbeitet. Dann kamen der Bürgerkrieg und der Einberufungsbefehl in Assads Armee. Für Alssaghir änderte sich alles: Auf Anraten seines Vaters floh er aus Damaskus, machte sich über das Mittelmeer und die Balkanroute auf den Weg nach Deutschland. Hier angekommen hätte er gerne seinen Masterabschluss nachgeholt - aber Kants "Kritik der reinen Vernunft" versteht nicht einmal jeder Muttersprachler, die Sprachbarriere war zu groß, um zeitnah ein Studium zu beginnen. Alssaghir tauschte Bücher gegen Spachtel und Pinsel und begann in Saasen eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Ein unerwarteter Wechsel, auch für ihn selbst. Aber: "Maler, Farben... das hat ja auch irgendwie mit Goethe zu tun", sagt der 40-Jährige und lacht. Im Juli hat er seine dreijährige Ausbildung bei der C. Kutscher Baudekoration GmbH mit dem Ergebnis "sehr gut" und der Maximalpunktzahl 100 in der Theorie abgeschlossen und damit auch seine Ausbilder überrascht.

"Ich bin jetzt zwölf Jahre dabei, aber es kam nur einmal vor, dass jemand die Maximalpunktzahl erreicht hat", betont Björn Hendrischke, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen. Er hofft, dass die Geschichte von Basem Alssaghir andere Geflüchtete motiviert: "Wir sehen, dass es funktioniert und dass man viel erreichen kann. Wir haben nach wie vor einen riesigen Fachkräftemangel." Für Betriebe sei es zwar ein "Wagnis, jemanden aufzunehmen, der die Sprache nicht kann. Aber das Risiko, dass es mit der Ausbildung nicht funktioniert, hat man immer".

Seinen Ausbildungsplatz hat sich Alssaghir aktiv gesucht. Statt Bewerbungen zu schreiben, stellte er sich kurzerhand persönlich im Betrieb vor. "Wir waren froh, dass jemand Interesse zeigte", erinnert sich sein Chef Christian Kutscher. Denn gute und zuverlässige Auszubildende zu finden, das sei gar nicht so einfach. Mittlerweile hat Kutscher noch zwei weitere Syrer als Auszubildende eingestellt. Und auch Alssaghir ist nach wie vor mit an Bord, Kutscher hat ihn als Gesellen übernommen.

Doch auch wenn es im Nachhinein so klingt: Nicht alles war rosig während der dreijährigen Lehrzeit. "Am ersten Tag in der Berufsschule habe ich kein Wort verstanden. Ich war richtig geschockt." Denn Alssaghir hatte zuvor Deutsch gepaukt und die Sprachprüfung mit Bravour bestanden. Doch Martina Eishauer, Lehrerin an der Gießener Willy-Brandt-Schule, motivierte ihn, je fitter er in der deutschen Sprache wurde, desto leichter fiel ihm die Theorie. Trotzdem stand Alssaghir zwischenzeitlich kurz davor, seine Ausbildung abzubrechen. Denn das Lehrlingsgehalt reichte nicht aus, um die Familie in Syrien finanziell zu unterstützen. Ein Job als Hilfsarbeiter hätte zumindest kurzfristig mehr Geld bedeutet. "Es passiert häufiger, dass Lehrlinge aus diesem Grund abbrechen. Es liegt nicht daran, dass sie nicht motiviert sind, sondern weil sie gezwungen sind, möglichst schnell Geld zu verdienen", erklärt Hendrischke.

Doch Alssaghir blieb dran, auch dank der Unterstützung durch seinen Vorgesetzten. Fünf Tage dauerte die Gesellenprüfung, zwischendurch erreichten ihn Schreckensnachrichten aus Syrien: In seiner Heimatstadt seien Bomben gefallen. Der Auszubildende versuchte die halbe Nacht, seine Familie zu erreichen. Erst gegen 4.30 Uhr kam die erlösende Nachricht: Es geht ihnen gut.

"Man meint, man hat bei der Ausbildung schon alles gesehen", sagt Marina Steinmüller, Lehrlingswartin und Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Alssaghir jedoch habe die Prüfer "nachhaltig beeindruckt", als er sich im Praxisteil "Freie Gestaltung" von den Künstlern des Kubismus inspirieren ließ. "Ob die Grammatik richtig oder falsch ist, darauf kommt es nicht an, wenn jemand mit Leidenschaft dabei ist", ist Steinmüller überzeugt.

Auch wenn ihm der Handwerksberuf anfangs fremd gewesen sei, ist Alssaghir doch froh, dass alles so gekommen ist: "Ich habe einfach Glück gehabt und bin den richtigen Leuten begegnet." Ein großes Ziel hat er auch bereits: Er will seinen Meister machen.