Telefonaktionstag des Jobcenters

KREIS GIESSEN - (red). „Ein Anruf - das bringt mich weiter!“ lautet das Motto des hessischen Telefonaktionstages für Berufsrückkehrer, an dem sich auch das Jobcenter Gießen beteiligt. Am kommenden Dienstag, 25. Mai, können sich alle Kundinnen und Kunden über Beschäftigungs-und Qualifizierungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die vielfältigen Unterstützungsangebote des Jobcenters informieren. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Nicole Weiß, steht Frauen und Männern, die nach Eltern- und Pflegezeit in den Beruf zurückkehren möchten, von 9 bis 12 Uhr unter 0641/48016279 für Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg zur Verfügung. Zudem können sich Betriebe über Fördermöglichkeiten des Jobcenters von Mitarbeitern und zur Diversität informieren und Jugendliche können Fragen zur Berufswahl stellen.