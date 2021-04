Testmöglichkeiten werden erweitert

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Angesichts der großen Nachfrage will der Regionalverband der Johanniter sein Corona-Schnelltest-Angebot in Linden und Langgöns ab dem kommenden Montag, 3. Mai, erweitern. In der Volkshalle in Leihgestern sind Tests künftig auch samstags von 8 bis 13 und von 17 bis 21 Uhr möglich. Die Testzeiten montags, mittwochs und freitags bleiben bestehen. Im Bürgerhaus Langgöns wird das Angebot (dienstags, donnerstags und samstags) um die Wochentage Montag und Freitag ergänzt, jeweils von 8 bis 13 Uhr und von 17 bis 21 Uhr.