Testzentren im Kreis auch über Pfingsten geöffnet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Über das Pfingstwochenende erweitern das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) im Auftrag des Landkreises Gießen ihr Schnelltest-Angebot. Daher kommt es zu Sonder-Öffnungszeiten.

Die vier Standorte des DRK in Grünberg, Staufenberg, Pohlheim und Wettenberg sind das komplette Wochenende sowie Pfingstmontag von 8 bis 21 Uhr geöffnet.

Das DRK-Testzentrum im Seltersweg ist Samstag von 8 bis 19 Uhr sowie Sonntag und Montag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Auch das DRK-Testzentrum bei Sommerlad hat über die Feiertage am Samstag von 7 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr sowie am Montag von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Die DRK-Testzentren am Gießener Rathaus und der Sparkasse bleiben geschlossen. Das DRK-Testzentrum in der Rivers-Sporthalle in Gießen ist wie gewohnt geöffnet. Daher sind Tests dort nur am Montag von 17.30 bis 21 Uhr möglich. Alle anderen Standorte sind Samstag, Sonntag und Montag jeweils von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Die JUH bietet am Pfingstsonntag an zwei Schnelltest-Standorten im Landkreis Sonder-Öffnungszeiten ohne vorige Terminbuchung jeweils von 9 bis 13 Uhr. Diese Standorte sind in Gießen Nord (Firma Neils & Kraft, Wellersburgring 1/Marburger Straße) sowie in Langgöns (Bürgerhaus, Am alten Stück 3).

An Standorten, die regulär montags geöffnet sind, wird auch an Pfingstmontag getestet. Dies betrifft konkret Linden (Volkshalle Leihgestern), Langgöns (Bürgerhaus) und Gießen Nord (Firma Neils & Kraft).

Ausnahme ist lediglich der Drive-in im Gewerbegebiet Lückebachtal, dieser ist an Feiertagen geschlossen.