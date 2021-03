"The Voice Kids": "RockZone" aus dem Raum Gießen eine Runde weiter

Geschafft: "RockZone" gehen mit Coach Stefanie Kloß in die nächste Runde, die Battles. Foto: Screenshot Sat 1

KREIS GIESSEN - "Es wird hart, es wird laut" - das hatte die Band "RockZone" versprochen und in der Tat auch gehalten. Oskar (13), Ruben (14) und Arian (14) haben bei "The Voice Kids" gezeigt, dass dies kein leeres Versprechen war. Die Musiker aus Treis, Staufenberg und Odenhausen/Lahn haben in den "Blind Auditions" mit dem Song "Killing in The Name" (Rage Against the Machine) die Coaches von den Hockern beziehungsweise ihren Drehsesseln gerissen. Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß, die Frontfrau von "Silbermond", sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier brauchten nicht lange, um ihre Entscheidung zu treffen - im Sekundentakt gab es vier Buzzer für die Jungs aus dem Kreis Gießen. Damit sind sie eine Runde weiter.

Etwas länger als für den Druck auf den roten Knopf schienen die Coaches zu brauchen, bis sie die runtergeklappten Kinnladen wieder im Griff hatten. Vom ersten "Wow" bis zu begeisterter Fassungslosigkeit, glänzenden Augen und ungläubigem Kopfschütteln - zuweilen auch im Takt - reichte die Palette. So verwunderte es wohl kaum, dass sich alle vier Sessel drehten, es die Coaches kaum mehr auf den Sitzen hielt und sie lautstark mitrockten. Metal, Punk und ein bisschen Grunge, beschreiben "RockZone" ihren Stil und damit hat die nach eigenem Bekunden wahrscheinlich jüngste Punkrockband Hessens offensichtlich mehr als überzeugt.

Schließlich musste Smudo seine aus dem Häuschen geratenen Coach-Kollegen gar um Ruhe bitten, damit Gitarrist und Sänger Oskar, Bassist Arian und Schlagzeuger Ruben zu Wort kamen. "Hammer" (Stefanie Kloß), "Ich fand es geil, dass es ihr euch zu einer Up-Tempo-Version entschieden habt" (Smudo), "erfrischend" (Michi Beck), "mit so einer Kraft, das ist richtig geil" (Wincent Weiss) und schließlich das "Bekenntnis" von Alvaro Soler über seine Erfahrungen mit dem Genre Metal: "Das ist mega schwierig. Ich habe versucht, das mein ganzes Leben zu machen, deshalb mache ich jetzt spanische Musik." Zwar war es ein Coversong, mit dem die Band angetreten war, doch legte sie noch einen drauf. "Könntet Ihr denn einen von euren eigenen Songs mal kurz anspielen?" - keine Frage, der Bitte von Michi Beck kamen die drei nur zu gerne nach. Stand nur noch eine weitere Frage im Raum: Zu welchem Team wird "RockZone" gehen? Sie Jungs machten es kurz und schmerzlos: "Wir haben uns für Stefanie entschieden", verkündete Oskar. Die erste Runde ist geschafft, jetzt geht es in die "Battles", die man am Samstag, 20. März, ab 20.15 Uhr auf Sat 1 sehen kann.

Wer die Show noch nicht kennen sollte: Bei "The Voice Kids" geht es um die Musik. Junge Talente präsentieren sich, ohne dass die Juroren sie zu sehen bekommen. Einzig der musikalische Vortrag zählt. Daher der Begriff "Blind Auditions". Die Coaches sitzen auf Drehstühlen mit dem Rücken zu den Bewerbern. Gefällt einem Coach, was er hört, kann er den Buzzer drücken und sein Stuhl dreht sich zu dem Talent um. Drückt nur ein Coach den Buzzer, ist das Talent automatisch in dessen Team. Drücken gleich mehrere, hat das Talent die Qual der Wahl. Schafft man einen - oder bestenfalls vier - Buzzer, ist man eine Runde weiter.

Übrigens: Wer den Auftritt von "RockZone" verpasst hat, kann ihn sich auf Sat 1 noch mal anschauen (https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids/news/the-voice-kids-2021-bei-rockzone-wackeln-die-waende-102795)