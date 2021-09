Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zulassung: Ein großer Teil von Verwaltungsdienstleistungen wird in Kürze per Mausklick oder „Tipp und Wisch“ auf dem Smartphone möglich sein. Der zeitraubende Gang „aufs Amt“ und das Ausfüllen von Papierformularen entfallen. Hintergrund ist das Onlinezugangsgesetz (OZG). Der Landkreis Gießen unterstützt elf Kreiskommunen, um die Voraussetzungen für digitale Dienstleistungen zu schaffen. Das Land fördert diese Zusammenarbeit mit 100 000 Euro. Landrätin Anita Schneider (SPD) hat nun den entsprechenden Zuwendungsbescheid des Innenministeriums erhalten.

„Die Umsetzung des OZG ist für öffentliche Verwaltungen eine große Herausforderung – für Verwaltungen kleinerer Kommunen in besonderem Maß“, erklärt die Landrätin in einer Pressemitteilung. „Deswegen lohnt es sich, gemeinsam die Aufgaben anzugehen.“

Das dafür gebildete „Team OZG“ geht die Umsetzung des Mammutprojekts auf kommunaler und Landkreisebene gleichzeitig an. Neben dem Landkreis nehmen Allendorf/Lda., Biebertal, Buseck, Fernwald, Grünberg, Laubach, Lich, Linden, Pohlheim, Rabenau und Reiskirchen teil.

Ziel des OZG ist es, bundesweit sämtliche onlinefähigen Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 elektronisch zur Verfügung zu stellen – von der Anmeldung eines Hundes bei der Gemeinde bis zum Führerscheinantrag bei der Führerscheinstelle des Landkreises.

„Die interkommunale Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass alle Beteiligten Aufwand und Kosten sparen und Nutzen teilen. Denn die Koordination der nötigen technischen Abläufe und die Kommunikation mit den Software-Herstellern läuft zentral über das Team OZG“, erklärt Schneider. Die Landesförderung führe zu einer zusätzlichen Kosteneinsparung für die Beteiligten.

In den kommenden Monaten werden in den beteiligten Kreiskommunen die ersten Online-Anträge ermöglicht. Für die Kreisverwaltung befindet sich derzeit der Online-Führerscheinantrag in der Testphase und wird danach komplett verfügbar sein.