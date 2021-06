Titel für Turnerin aus Rüddingshausen

Die achtjährige Tara hat in den vergangenen drei Jahren schon etliche Preise im Kunstturnen gewonnen. Foto: Ferber

RÜDDINGSHAUSEN - Die achtjährige Tara Curth sicherte sich beim E-Tournament des Hessischen Turnverbands in der Kategorie Bodenturnen den ersten Platz.

Da aufgrund der Pandemie seit gut einem Jahr keine Wettkämpfe in Präsenz ausgetragen werden können, bot diese Online-Veranstaltung die Möglichkeit, sich dennoch sportlich miteinander zu messen.

Aus ganz Deutschland konnten sich Nachwuchs-Kunstturnerinnen regis-trieren und Videos ihrer Übungen einreichen. Diese wurden sodann von Kampfrichtern nach den offiziellen Wettkampfrichtlinien des Deutschen Turner-Bunds bewertet.

Tara erhielt beim Bodenturnen 14,3 von 16 möglichen Punkten und heimste damit in ihrer Altersklasse Gold ein. In der Gesamtwertung aller vier Kategorien - außer Bodenturnen auch Stufenbarren, Schwebebalken und Sprung - erreichte sie Platz acht.

Dieser Sieg war für Tara der erste in der besonderen Form eines rein virtuellen Wettkampfs, ansonsten kann sie aber ungeachtet ihres jungen Alters bereits auf eine ganze Reihe sportlicher Erfolge zurückblicken: Schon im Alter von viereinhalb Jahren begann Tara mit dem Turnen. Dabei erwies sie sich als so talentiert, dass sie gleich eine Jahrgangsklasse überspringen konnte und schon bald die ersten Medaillen und Pokale ihr Kinderzimmer zierten. Unter anderem gewann sie erste Plätze bei den von Allendorf (Lahn) veranstalteten Stadtmeisterschaften im Geräteturnen sowie bei den Gau-Einzelmeisterschaften.

Wenn man jetzt zusieht, wie Tara lächelnd und scheinbar schwerelos über Barren, Balken oder Matten turnt, mutet dies wie das sprichwörtliche Kinderspiel an.

Aber diese Leichtigkeit wurde mit viel Ausdauer und Disziplin erworben: An fünf Tagen in der Woche fährt Tara mit ihrer Mutter nach Wetzlar. Dort wurde sie im Mai 2019 nach mit Bravour bestandenem Eignungstest am Leistungszentrum der Kunstturnvereinigung KTV 68 Wetzlar aufgenommen. Dreieinhalb Stunden dauert jede Trainingseinheit.

Im Landkreis Gießen sei Tara die Einzige in ihrer Altersklasse, die Kunstturnen auf Leistungssportniveau ausübe, berichtet Katharina Curth, die Mutter des Mädchens. Sie unterstützt die Leidenschaft ihrer Tochter gerne und ist ihr größter Fan.

In einer Mappe hat sie alle bisherigen Platzierungen, Urkunden und Zeitungsartikel, in denen Tara Erwähnung fand, gesammelt.

"Am liebsten mag ich das Bodenturnen", erzählt Tara. "Der Barren ist am schwierigsten." Da brauche man "richtig viel Kraft und Spannung".

Manchmal, wenn das Wetter toll sei, würde sie schon lieber zuhause bleiben und draußen spielen gehen, verrät die junge Turnerin. "Aber dann schaffe ich im Training wieder ein neues Element und schon macht es doppelt so viel Spaß wie alles andere", sagt Tara und grinst über beide Backen.