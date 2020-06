Tochter schrie im Landkreis Gießen: "Mama hör' auf"

Jetzt teilen:

Kreis GiessenDie Drohung hat der Ehemann nicht ernst genommen. Obwohl die Worte eindeutig waren. "Ich schwöre bei Gott, ich werde Dir jeden Scheißknochen brechen", war nämlich am Abend des 16. Dezember 2019 in einer Chatnachricht zu lesen. Und wenig später warf der 39-Jährige seiner Gattin in einer Sprachaufzeichnung selbst vor: "Du würdest mich im Schlaf töten." Und er fügte hinzu: "Du würdest auch die Kinder töten." Immerhin soll die Erzieherin aus dem Kreis Gießen genau das im Laufe der sich über Jahre hinziehenden zahllosen Streitigkeiten bereits mehrfach angekündigt haben. "Aber ich habe niemals geglaubt, dass so etwas passiert." Also wollte der kleingewachsene, untersetzte Mann an jenem Winterabend sorglos im Wohnzimmer übernachten. Kurz nach 3 Uhr morgens ist es dann aber doch passiert. "Mit mindestens einem Messer stach die Angeklagte mindestens zehn Mal auf den Körper - Thorax, Gesicht und Arme - ihres auf dem Sofa schlafenden Ehemannes ein", heißt es in der Anklageschrift. Mehrfach wurde der 39-Jährige dabei nur oberflächlich getroffen, ein Stich aber perforierte die Lunge, ein weiterer durchlöcherte den Herzmuskel. Allein durch eine Notoperation konnte sein Leben gerettet werden. Folglich muss sich seine gleichaltrige Ehefrau "nur" wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Gießen verantworten.

Versuchter Mord angeklagt

Gleichwohl findet der einstige US-Soldat am Ende seiner Zeugenaussage vor der Schwurgerichtskammer durchaus freundliche Worte für die blonde Frau, die schluchzend auf der Anklagebank sitzt. "Sie ist kein schlechter Mensch und war immer eine gute Mutter." Deshalb hoffe er, dass sie nicht so lange eingesperrt werde und Hilfe bekomme. Zumal er ihr schon längst vergeben habe. Zudem räumt er selbstkritisch ein: "Ich habe ganz tief das Gefühl, dass ich für das alles auch ein bisschen Schuld bin." Er hätte sich schon viel früher für eine Zukunft mit seiner - zum Tatzeitpunkt schwangeren - Freundin entscheiden sollen. Stattdessen habe er viele Monate lang die Unwahrheit gesagt. "Als ich angefangen habe, mit zwei Frauen zusammen zu sein, habe ich beide belogen", sagt der 39-Jährige mit unüberhörbar amerikanischem Akzent.

Ihr Misstrauen gegenüber ihrem Gatten, das durch massive Kontrollen seines Chatverkehrs und seiner Telefonate erheblich geschürt wurde, hat der Angeklagten offenbar schwer zugesetzt. Bis die Situation am Tatabend nach einem Gespräch mit der Nebenbuhlerin eskalierte. Womöglich hat sie nämlich in dem Moment erfahren, dass die Frau ein Kind von ihrem Mann erwartet. Dabei hatte das Ehepaar selbst seit geraumer Zeit von einem dritten Kind geträumt. Doch weder an die Begegnung mit der Geliebten noch an die Attacke auf ihren Ehemann will sich die Erzieherin erinnern können. "Ich habe verschiedene Flashbacks", stammelt sie unter Tränen. Die ältere Tochter habe plötzlich geschrien "Mama hör' auf". Und dann sei überall Blut gewesen. "Aber ich habe keine plastischen Bilder. Ich war wie in einem Tunnel."

Ihre Familie und etliche Freunde sitzen am Morgen im schmucklosen Saal 207, um die 39-Jährige zu unterstützen. Die Großeltern senden ihr aus der ersten Reihe einen schüchternen Gruß per Hand, auch die beiden Töchter nicken ihrer Mutter aufmunternd zu. Selbst der Ehemann versichert später: "Ich finde es super, dass die alle hier sind." Und in der weit mehr als zwei Stunden andauernden Aussage der Angeklagten wird nur zu deutlich, dass das dramatische Ereignis kurz vor Weihnachten eine lange schmerzvolle Vorgeschichte hat.

Die eloquente Frau schildert detailliert, wie sie bereits als Jugendliche unter Selbstzweifeln und Versagensängsten gelitten habe: "Ich war nie gut genug." Vor allem ihre Mutter habe ihr das Gefühl gegeben, "nicht erwünscht, geliebt oder gewollt zu sein". Schon früh habe sie daher angefangen, sich an den Armen zu "ritzen". Das habe sie von dem inneren Druck befreit. Bis sie ihre Ausbildung zur Erzieherin abschließen konnte, gab es mehrere Rückschläge, depressive Phasen und verzweifelte Versuche, ihr Leben in den Griff zu bekommen. 2003 habe sie dann in dem US-Soldaten ihren "Seelenverwandten" gefunden. Sie heirateten und die erste gemeinsame Tochter wurde geboren. Zudem konnte die junge Mutter auch in ihrem Beruf reüssieren, schaffte es sogar bis zur Leiterin eines Familienzentrums. Bereits zuvor aber kam das gefundene Glück ins Wanken. Ihr Mann musste für 15 Monate in den Kampfeinsatz in den Irak und kehrte "völlig verändert" zurück, was sich später als "Posttraumatische Belastungsstörung" entpuppte.

Das Ehepaar wollte sich zunächst in Amerika ein neues Leben aufbauen, das aber ging schief. Letztlich lebten sie wieder in der Heimatgemeinde der 39-Jährigen. Die Streitigkeiten zwischen beiden nahmen zu, wechselten sich aber immer wieder auch mit schönen Erlebnissen und Liebesbeteuerungen ab. Dem wachsenden beruflichen und familiären Druck, den Panikattacken und Verlustängsten versuchte die Angeklagte durch erneutes "Ritzen" zu entfliehen. Obendrein fühlte sie sich von den politisch Verantwortlichen im Stich gelassen: Die Überstunden ihrer Mitarbeiter und daraus resultierende Fehltage seien nicht mehr zu kompensieren gewesen. Trotz mehrfacher Überlastungsanzeigen habe sie keine Hilfe erfahren. Inzwischen war ihr Mann als Qualitätsmanager im Außendienst unterwegs, Eifersucht und Misstrauen steigerten sich stetig und gipfelten in einem "Kontrollwahn".

Die Worte der Angeklagten sind überaus berührend, auf den Zuschauerbänken wird ununterbrochen geschluchzt. Die Eskapaden des späteren Opfers und seine offenbar massiven Beschimpfungen sorgen hingegen für Kopfschütteln.

Bis die Nachfragen von Staatsanwalt Thomas Hauburger aufhorchen lassen. Denn auch einen Ex-Freund soll sie in jungen Jahren mit dem Tode bedroht haben. Dafür musste sie nach eigenen Angaben damals sogar eine Geldstrafe zahlen. Der Prozess wird fortgesetzt.