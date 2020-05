"Todesangst" bei Angriff im Kreis Gießen

Der Beschuldigte hat die Tragweite seines Handelns inzwischen erkannt und versichert: "Ich bereue sehr, was ich getan habe." Symbolfoto: Mosel

KREIS GIESSEN. Die brutale Attacke überraschte den jungen Mann im Schlaf. "Ich habe plötzlich einen Riesenschlag bekommen", schildert der 21-Jährige. Und kaum war er in jener Septembernacht hochgeschreckt, erkannte er auch schon seinen Mitbewohner, der mit einer Eisenhantel vor ihm stand. "Ich hatte Todesangst." Dennoch gelang es ihm, sogleich mit dem Angreifer um das rund zehn Kilogramm schwere Sportgerät zu kämpfen. "Ich konnte ihn abwehren und bin sofort aus dem Zimmer gerannt." Inzwischen hegt er aber keinerlei Groll mehr gegen seinen Landsmann. "Ich habe ihm verziehen. Er kann ja eigentlich nichts dafür, denn er ist sehr krank." Deshalb mochte er damals auch keine Anzeige gegen den 37-Jährigen erstatten. Zumal er nur eine Beule am Kopf und einige Schürfwunden erlitten hatte. Gleichwohl wurde der ältere Somalier von der Flüchtlingsunterkunft in Biebertal nach Grünberg verlegt. Und dort hatte er nur zwei Monate später wiederum einen Mitbewohner von hinten mit einem Messer überfallen und ihm "die Klinge über den Hals gezogen". Der junge Afghane wurde ebenfalls nicht lebensgefährlich verletzt. Eine Nachbarin hatte im November jedoch die Polizei verständigt und bei den Ermittlungen erfuhren die Strafverfolger auch von dem Übergriff mit der Eisenhantel. Folglich befasst sich das Landgericht Gießen nun mit zwei Fällen des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung.

Wenngleich der 37-Jährige bei beiden rechtswidrigen Taten den Tod seiner Opfer "billigend in Kauf genommen hat", geht es vor der Schwurgerichtskammer nicht um Strafe. Denn die Staatsanwaltschaft ist von vornherein davon überzeugt, dass "der Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte". Genau das bestätigt sich in den zwei Prozesstagen. Und daher ordnen die drei Berufsrichter und zwei Schöffinnen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. "Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass der Beschuldigte psychisch schwer krank ist", begründet die Vorsitzende Regine Enders-Kunze die Entscheidung. Das hat der 37-Jährige, der höflich und zurückhaltend alle Fragen zu seinem Lebensweg und den dramatischen Ereignissen im Herbst 2019 beantwortet, zum Auftakt des Sicherungsverfahrens auch selbst freimütig eingeräumt. Er habe Stimmen gehört und die ihm erteilten Befehle ausgeführt. "Sein Kopf und seine Hände haben Dinge getan, die er nicht mehr steuern kann", fasst die Vorsitzende Richterin zusammen. Für den psychiatrischen Gutachter Dr. Jens Ulferts sind diese "imperativen Stimmen" und die Wahnvorstellung des Beschuldigten, dass er vergiftet werden soll, unverkennbare Anzeichen für eine paranoide Schizophrenie. "Er hat geschildert, dass verschiedene Personen in ihm drin sind und dass er verzaubert wurde."

Nicht eindeutig geklärt werden kann indes, wann genau die Krankheit zum Ausbruch gekommen ist. Am ersten Prozesstag hatte der 37-Jährige gesagt, dass er nach dem Informatikstudium im Sudan wegen des blutigen Bürgerkrieges nicht in seine somalische Heimat habe zurückkehren können. "Ich habe daher beschlossen, mich auf den Weg zu machen." Im Schlauchboot auf dem Mittelmeer habe er "nach vier Tagen in Todesangst" erstmals die Stimmen in seinem Kopf gehört. Im Februar noch hatte er im Gespräch mit dem Gutachter erwähnt, dass er bereits im Sudan die Hilfe eines Psychiaters in Anspruch genommen habe. "Zu diesem Zeitpunkt war er aber noch psychotisch", erläutert Ulferts. Inzwischen geht es dem Beschuldigten deutlich besser, die verschriebenen Medikamente haben angeschlagen und der Somalier hat erkannt, dass die Mitarbeiter der psychiatrischen Klinik, in der er sich seit Längerem bereits befindet, "mir nur Gutes wollen".

Der Sachverständige aber stellt klar, dass die "imperativen Stimmen schwer kalkulierbar sind und weiterhin eine erhöhte Gefährlichkeit besteht". Gleichwohl gebe es für den 37-Jährigen eine "vergleichsweise günstige Prognose". Die Krankheit sei mit Medikamenten auf Dauer in den Griff zu bekommen.

"Das war Harakiri", verdeutlicht die Vorsitzende Richterin nochmals eindringlich die ganz erheblichen heimtückischen Straftaten, die "sehr leicht zum Tode der beiden Opfer hätten führen können". Das betont auch Rechtsmedizinerin Dr. Gabriele Laskowski in ihrem Gutachten. Beim Schlag mit einer so schweren Hantel gegen die Schläfe oder beim Querschnitt mit einem Messer über die Kehle "gibt es so viele Unwägbarkeiten". Schon ein Straucheln hätte ausreichend sein können, um lebensbedrohliche Verletzungen zu verursachen. "Es ist also kaum zu glauben, dass das in beiden Fällen so glimpflich abgegangen ist", sagte Regine Enders-Kunze. Und fügt hinzu: "Da keiner weiß, was die Stimmen dem Beschuldigten sagen, ist er im Moment brandgefährlich."

Zumindest hat der 37-Jährige die Tragweite seines Handelns bereits erkennen können. Er entschuldigt sich aufrichtig bei seinen beiden Opfern und versichert im "letzten Wort" vor der Urteilsverkündung: "Ich bereue sehr, was ich getan habe. Ich möchte auf jeden Fall wieder richtig gesund werden und dann möchte ich unbedingt zurück zu meiner Familie:"