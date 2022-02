Tödlicher Unfall auf B3 bei Gießen - 21-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Staufenberg im Landkreis Gießen ist am späten Montagabend eine Person ums Leben gekommen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 bei Staufenberg im Landkreis Gießen ist am späten Montagabend eine Person ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Das teilte die Polizei in Mittelhessen mit. Die Staatsanwaltschaft Gießen beauftragte einen Gutachter mit der Unfallrekonstruktion, die B3 war in südliche Richtung zwischenzeitlich voll gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, sei ein Mercedes AMG mit vier Personen gegen 23.10 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw - auf der Abfahrt von der B3 aus Richtung Marburg kommend in Richtung des Zubringers zur A480 unterwegs - hatte die Leitplanke durchschlagen und kam erst abseits der Straße auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21-jährige Beifahrer aus Allendorf (Lumda) konnte, wie die Polizei mitteilte, nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 22-jährige Fahrer aus Gießen sowie die zwei 19- und 26-jährigen Mitfahrer aus Gießen und Fernwald wurden indes mit schweren Verletzungen in Klinken gebracht.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen bitten Unfallzeugen, sich unter 06033-7043-5010 zu melden.