Tödlicher Unfall bei Hüttenberg

Tödlicher Unfall auf Landstraße in Hüttenberg: Ein Pkw kollidiert am Donnerstagabend mit einem Motorradfahrer. Foto: Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend zwischen den Hüttenberger Ortsteilen Rechtenbach und Hochelheim ereignet. Dabei kam ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger gegen 22.40 Uhr mit seinem Pkw von Hochelheim kommend auf der L 3360 in Richtung Rechtenbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 51 Jahre alte Mann aus Linden wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 18-jährige Pkw-Fahrer wurde beim Unfall nur leicht verletzt. Drei weitere Insassen in dem Fahrzeug, einem Mercedes, blieben unverletzt.

Sachverständiger nimmt Arbeit auf

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei, der Hilfs- und Rettungsdienste waren im Einsatz, darunter auch die Feuerwehr Hüttenberg mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften. Die Landesstraße musste in der Folge bis in die frühen Morgenstunden des Freitags voll gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Er soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro.