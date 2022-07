Tragisches Unglück in Gießen: Junge stirbt nach Sturz

Am späten Sonntagabend stürzte ein Fünfjähriger aus einem Fenster und wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der Gießener Innenstadt ist es am späten Sonntagabend zu einem tragischen Unglück gekommen: Ein fünfjähriger Junge war aus einem Fenster im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gut zehn Meter in die Tiefe auf den asphaltierten Innenhof gestürzt und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde in eine Klinik gebracht, dort erlag er am Montagmittag seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: Hoher Schaden: Über 30 Autos in Marburg zerkratzt

Die Mutter des Jungen hatte einen Schock erlitten und wurde am Sonntagabend ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar, die Kriminalpolizei untersucht die näheren Umstände des Geschehens. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben weiter an, Zeugen werden gebeten, sich unter 0641-7006 6555 zu melden.