Trauer um die Verstorbene

KREIS GIESSEN - Über 330 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Landkreis Gießen verstorben. Zum bundesweiten Gedenktag der Verstorbenen der Corona-Pandemie am gestrigen Sonntag waren deshalb die Fahnen vor dem Kreishaus - wie in allen Kreiskommunen - auf Halbmast gesetzt worden.

Landrätin Anita Schneider sprach während der in einem Livestream mit Videobeiträgen über Youtube verbreiteten "Gedenkminuten des Landkreises Gießen" von einem Tag des Innehaltens und der gesellschaftlichen Anteilnahme. "Wir trauern um die Verstorbenen und nehmen Anteil an dem Leid ihrer Angehörigen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Verstorbene oft nicht von ihren nächsten Angehörigen getröstet und gestärkt werden konnten und somit auch kein Abschiednehmen möglich war. Dies erzeugt unvorstellbares Leid und eine besondere Last für die Angehörigen", so die Landrätin. Aufgrund der pandemischen Lage fand das Gedenken der Kreisverwaltung im kleinen Kreis statt. In dem fünfminütigen Beitrag gedachten neben Schneider auch Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl, hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Hans-Peter Stock sowie der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Johann Gottfried Hecker mit Kerzen in der Hand den Verstorbenen der Corona-Pandemie und deren Angehörigen. Kirchlicher Beistand kam von der stellvertretenden Dekanin des evangelischen Dekanats Hungen-Lich, Pfarrerin Barbara Lang.

"Innehalten, weil wir es nicht mehr aushalten. Anhalten, um unserer Seele einen Augenblick Ruhe zu geben, zum Gedenken derer, die einsam verstorben sind. ", so Lang. Musikalisch umrahmten Robert Varady (Violine) und Vassily Dück (Akkordeon) mit "Ave Maria" die Gedenkminuten. Als äußeres Zeichen der Anteilnahme entzündeten Schneider wie auch die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes Kerzen und stellten diese in die Fenster ihrer Büros in der Kreisverwaltung.