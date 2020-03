Traurigster Tag der Geschichte Frankenbachs

So hat der Biebertaler Maler Jürgen Crombach den Angriff der amerikanischen Jagdbomber auf die Wehrmachtseinheit dargestellt. Repro: Moos

FRANKENBACH (moo). Der ganze März 1945 war sonnig und warm, und die Natur bereitete sich auf das Frühjahr vor. Am Dienstag, 27. März, hatten die Bauern bereits mit der Feldarbeit begonnen. Neuer Lebensmut erfasste die Menschen, denn es sah danach aus, dass der furchtbare Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Doch dieser 27. März verwandelte sich in den traurigsten Tag der Geschichte Frankenbachs, denn bei einem Bombenangriff der Amerikaner kamen sechs Frauen ums Leben.

Amerikanische Verbände hatten bei Remagen den Rhein überschritten und näherten sich über den Westerwald, Siegen und Herborn unserer Region, während sich die deutschen Truppen in Richtung Osten zurückzogen. Eine größere deutsche Einheit hatte sich im Schutz des Waldes in der Eichenhardt nahe Frankenbach getarnt, als sie am 27. März entgegen aller Vernunft den Befehl erhielt, sich in Richtung Osten und Marburg in Marsch zu setzen.

Kaum hatte die Fahrzeugkolonne mit ihrer Spitze Frankenbach in Richtung Krumbach und Kirchvers durchfahren, tauchten bereits die amerikanischen Jagdbomber auf, kreisten über Frankenbach, warfen Spreng- und Brandbomben sowie Benzinkanister ab und schossen auf alles, was sich bewegte. Wohnhäuser im Erdaer Weg (damals Hauptstraße) und Scheunen in der Kirchstraße (damals Ortsstraße) wurden beschädigt und brannten. Es gab Verletzte und Tote zu beklagen.

Nach dem Flugzeug-Angriff flüchteten viele Frankenbacher in den Eulersgrund und in den Dreitrog und kamen einen Tag später in ihr Dorf zurück. Die Kirche war an der linken Ecke beschädigt worden, die Reparaturstelle ist heute noch zu erkennen. Eine alte Linde war zerfetzt worden, drei Wohnhäuser brannten völlig aus, mehrere andere wiesen starke Bombenschäden auf. Weitere Brände wurden von Helfern gelöscht. Es gab erhebliche Schäden an einer Reihe von Wohnhäusern.

Bei dem Bombenangriff starben Johanna Klein (geboren 1921), Ursula Klein (Jahrgang 1943), die 1893 geborene Anna Schäfer, Brigitte Elisabetha Wagner (geboren 1944), Gertrud Runzheimer (1934 geboren) und die 1900 geborene Elisabeth Atzert. Ekkehard Löw, der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, erinnert auch an weitere Opfer aus Frankenbach wie Soldaten und Euthanasie-Opfer. Es war ein Krieg, der kein Mitleid und Erbarmen zuließ, der nur auf Vernichtung ausgerichtet war. Erst als es die ersten Kontakte mit den amerikanischen Besatzern gab, von denen mancher deutsche Vorfahren hatte, als man diese Soldaten ins Haus einlud, um sie zu bewirten, und als diese den Kindern kleine Geschenke machten, kehrte die Menschlichkeit zurück. Alles Hartherzige und Grausame war vorbei, es gab einen ersten Hoffnungsschimmer für eine bessere Zukunft.

Löw hatte die Ereignisse 1995 im Büchlein "Am Tag, als die Jabos kamen" dokumentiert und ließ viele Zeitzeugen zu Wort kommen. "Die Flugzeuge kamen vom Wilsberg her auf unser Dorf zu und begannen zu schießen. Da sagte mein Vater: ,Lauf!' Dann hörte man ein Geräusch, als ob die ganzen Dachziegel herabfielen, man sah die Funken spritzen. Dem Polenmädchen hatte man den Arm durchschossen. Es waren drei Flugzeuge gewesen. Wir sind dann sofort in unser Haus, die Angriffe dauerten etwa 40 Minuten, dann war alles vorbei. Es waren Jabos", erinnerte sich Reinhold Rein.

Willi Runzheimer berichtete: "Auch Darms Karl mit seinen Schafen wurde beschossen, er war gerade am ,Loch' (eine Gemarkungsbezeichnung, Anm.d.Red.). Außerdem töteten sie zwei Kühe, die Adolf Waldschmidt gehörten, der gerade beim Pflügen war. Auf August Rink und auf Karl Schneider, der auf dem ,Scheidt' war und einen Russen bei sich hatte, wurde ebenfalls geschossen."

Alma Hardt erinnerte sich daran, wie die Einwohner in Eulersgrund und den Dreitrog flüchteten. "Gegen 22 Uhr [...] wollte ich noch einmal ins Dorf gehen. Da sah ich sehr viele Soldaten und Lastwagen. Gegen Mitternacht, als es uns zu kalt geworden war, gingen wir mit unseren Nachbarn nach Hause. Kaum, dass wir im Bett lagen, hörte ich das Brummen. Ich sagte: ,Papa, jetzt kommen sicherlich die Panzer.' Das Gedröhne dauerte schon eine ganze Zeit lang, wir hängten eine weiße Fahne zum Fenster hinaus. Da kam ein Jeep angefahren, ein Amerikaner stieg aus, richtete die Maschinenpistole auf uns und fragte nach deutschen Soldaten. Was die Amerikaner nicht sehen konnten: Schnatze Hof war voller deutscher Soldaten. Immer wenn gerade die Luft rein war und keine Amerikaner kamen, konnten einige von ihnen flüchten."

Erna Cloos erzählte: "Dieser Krieg hat mein Leben sehr geprägt. Gebe Gott, dass unser Vaterland von einem nächsten Krieg verschont bleibt. Frieden und Freiheit ist das höchste Gut eines Volkes."

Bestürzung und Trauer im Dorf waren groß, man wusste kaum, was man als erstes tun sollte. Gebäude brannten, Verletzte schrien um Hilfe, angeschossenes Vieh musste notgeschlachtet werden, Feuer war zu löschen und teilweise war man auf der Suche nach seinen Angehörigen, in der bangen Hoffnung, dass sie den Angriff überlebt hatten. Auf dem Friedhof bettete man die toten Frauen und Kinder in ein Reihengrab. Man begann mit den ersten Aufräum-Arbeiten an den zerstörten Häusern, Bewohner, die ihr Haus verloren hatten, wurden bei Nachbarn und Verwandten untergebracht.

"Am heutigen 27. März erinnern wir uns an die Ereignisse des Krieges, wie sie uns hier in Frankenbach betroffen haben, betrachten sie als Mahnung für alle Nationen, sich auch in Zukunft aufmerksam um die Erhaltung des Friedens zu bemühen und Freundschaften und Begegnungen über alle Grenzen hinweg zu schaffen. Vorurteile fallen zu lassen, mit Toleranz und wohlgesonnenem Herzen aufeinander zuzugehen und unsere Welt als eine gemeinsame und gleichberechtigte Gabe Gottes für alle Menschen zu betrachten, auf der wir in Frieden miteinander umgehen und uns die Hand reichen sollten", erklärte Ekkehardt Löw abschließend.