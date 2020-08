Trinkwasserampel noch im grünen Bereich

ZLS - Der Zweckverband Lollar-Staufenberg versorgt die Haushalte für die Städte Lollar und Staufenberg mit insgesamt acht Stadtteilen mit Wasser. Er verfügt über eigene Brunnenanlagen im Verbandsgebiet, von denen drei Anlagen im Regelbetrieb sind und zwei weitere für Notversorgungszwecke betriebsbereit gehalten werden.

ZWD - Der Zweckverband Wasserversorgung Dieberggruppe verfügt über zwei Brunnen in Geilshausen. Darüber werden etwa 3500 Haushalte in Beltershain, Lehnheim, Lumda, Reinhardshain, Stangenrod und Geilshausen versorgt.

ZMW - Der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke ist der Trinkwasserversorger für viele Kommunen in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen, Lahn-Dill und Vogelsberg. Der ZMW betreibt in dem Wassergewinnungsgebiet Stadtallendorf 23 Förderbrunnen und im Wassergewinnungsgebiet Wohratal bei Kirchhain neun. Beide Wasserwerke speisen in ein Verbundsystem ein, von dem sowohl endversorgte als auch weiterverteilende Kommunen und Sonderkunden mit Trinkwasser versorgt werden. Zudem werden insgesamt zehn sogenannte Inselanlagen betrieben, also Anlagen, die nur einzelne oder wenige Ortschaften versorgen. Vom ZMW werden dabei insgesamt etwa 30 000 Haushalte endversorgt.

OVAG - Die Oberhessische Versorgungs AG liefert an über 100 Stadt- und Ortsteile von Lauter bis Frankfurt und von Butzbach bis Hirzenhain. Insgesamt werden täglich mehrere Hunderttausend Menschen mit Trinkwasser aus 21 Brunnen in der Wetterau und dem Gebiet Westlicher Unterer Vogelsberg beliefert.

SWG - Die Stadtwerke Gießen beziehen ihr Wasser aus den zehn Quellen des Wasserwerks Queckborn im vorderen Vogelsberg, wo sehr ergiebige Grundwasservorkommen vorhanden sind. Die SWG ist Wasserlieferant beziehungsweise Weiterverteiler für die Stadt Gießen (hier an die Mittelhessischen Wasserbetriebe), Buseck, Fernwald und Grünberg.

MWB - Die Mittelhessischen Wasserbetriebe sind ein Eigenbetrieb der Stadt Gießen. Dieser bezieht das Wasser zu etwa 70 Prozent aus den Quellen der Stadtwerke in Queckborn und zu etwa 30 Prozent aus den Quellen des ZMW. (ija)