Troher Sportplatz wird für 665 000 Euro saniert

TROHE - Viel Grund zur Freude gab es in Busecks kleinstem Ortsteil. Ein lang ersehnter Spatenstich stand auf dem hiesigen Sportplatz an. "Das ist sicherlich ein besonderes Ereignis heute für die Troher", weiß Bürgermeister Dirk Haas (SPD). Thomas Rühl, der Vorstandssprecher der Sportgemeinschaft (SG) Trohe, ergänzte, es sei "der bedeutendste Tag der Spielgemeinschaft Trohe in diesem Jahrzehnt." Denn hier auf dem 1967/1968 errichteten Sportplatz können endlich die Bagger für eine Grundsanierung rollen. Das sei auch bitternötig nach über 50 Jahren Nutzungsdauer. Denn abgenutzt und nicht mehr zeitgemäß ist sein aktueller Zustand. Die lokalen Sportler hatten schon lange keine Freude mehr an ihm. Darüber hinaus stellte er aber auch ein Sicherheitsrisiko dar. Löcher im Boden und gefährliche Betonpfosten am Spielfeldrand trieben den Betreibern immer wieder Sorgenfalten auf die Stirn. 2019 kam, was fast schon kommen musste: Ein Spieler verletzte sich wegen der Löcher im Spielfeld. Zwar wurde von der SG und Bürgern über die Jahrzehnte hinweg immer wieder versucht, den Platz betriebsbereit zu halten, jedoch verzögerte dies nur das Unausweichliche. Der Platz wurde schließlich Mitte 2019 gesperrt und die Sportler mussten nach Alten-Buseck ausweichen. Dies führte zu einer erheblichen Mehrbelastung der Sportstätte im Nachbarort. Es wurde also Zeit zu handeln.

Mit Beteiligung der Busecker Sportvereine wurde ein Sportstättenentwicklungsplan erschaffen, wo die Reihenfolge der Sanierungsmaßnahmen erarbeitet wurde. 665 000 Euro stellte daraufhin die Gemeinde mit Unterstützung aller Fraktionen in den Haushalt für die Sanierung der Sportanlage ein. Thomas Rühl zeigte sich begeistert von der politischen Unterstützung für das Bauprojekt: "Alle vier Fraktionen haben sich einstimmig für die Sportplatzsanierung ausgesprochen. Ihnen sind wir außerordentlich dankbar." Ortsvorsteher Marco Deibel (Freie Wähler) freute sich auch über die überwiegende Zustimmung aus den Reihen der Bürger. Im Juni 2020 wurde die Planung dann in die Hände der Landschaftsarchitekten von der Biebertaler Planungsgesellschaft von Michael Dorlas gegeben. Der gab am Tag des Spatenstichs einen Ausblick darüber, über welche modernen Annehmlichkeiten sich die Betreiber, Sportler und 18 Fußball-Mannschaften der Spielgemeinschaft Trohe/Alten-Buseck freuen dürfen.

Auf einer Gesamtfläche von 7452 Quadratmetern soll ein Echtrasen-Spielfeld in den Maßen 100 x 65 Metern angelegt werden. Das entspricht den Richtlinien des Deutschen Fußball Bundes. Um den Platz herum wird ein entsprechender Sicherheitsbereich errichtet. Die Flutlichtanlage wird aus sechs Masten (16 Meter Höhe) mit LED-Leuchtmitteln bestehen. Damit soll nur beleuchtet werden, was auch beleuchtet werden soll - das Spielfeld nämlich. Übermäßig störende Lichtimmissionen sollen damit der Vergangenheit angehören. Eine Beschallungsanlage mit vier Lautsprechern wird ebenfalls an den Masten installiert. Die insgesamt 15 Regner der Bewässerungsanlage besitzen eine automatische Steuerung. Ein Mähroboter mit Ladestation soll zudem für die optimale Höhe des Spielfeldgrüns sorgen. Bei der Sanierung soll nicht die komplette Umzäunung erneuert werden. Hinzukommen soll jedoch ein Ballfangzaun hinter dem Tor zur Asphaltfläche. Der komplette Sportplatz wird abschließbar sein, was auch wegen Vandalismus in der Vergangenheit notwendig wurde, so Bürgermeister Haas. Dies bedeute jedoch nicht, dass Kinder und Jugendliche hier nicht mehr ihre Freizeit verbringen können. "Mit dem Kinder- und Jugendbeirat wollen wir hier auch noch einen Soccer-Court auf den Weg bringen", kündigte Haas an. Der soll dann jederzeit zugänglich sein. Das Basketballfeld soll übrigens auch nach der Sanierung noch Bestand haben. Die Gesamtkosten der Sportplatzerneuerung sollen bei etwa 750 000 Euro liegen. Im Herbst könnten dann bereits die ersten Bälle getreten werden. Eine Einweihungsfeier möchte die SG möglichst in einer Pandemie-freien Zeit nachholen.