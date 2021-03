Trotz Multipler Sklerose immer noch kein Impftermin

Michael Ranft (l.) und sein Vater warten auf den erlösenden Brief mit dem Impftermin. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Normalerweise ist solch ein Brief in diesen Tagen ja ein Grund zur Freude. Als Heinrich Ranft seinen persönlichen Termin für die Corona-Schutzimpfung im Briefkasten fand, platzte ihm endgültig der Kragen. "Das darf doch alles nicht wahr sein. Hier geht alles stur nach Vorschrift, und ein Mensch, der doch nur noch ein bisschen leben will, fällt durchs Raster."

Der Mensch, der durch das Raster fiel, ist Ranfts Sohn Michael. Dieser ist heute 50. Mit 25 zeigten sich bei dem bis dato sportlichen Fußballer und Basketballer die ersten Symptome einer Multiplen Sklerose. Seit zehn Jahren ist er an den Rollstuhl gefesselt und seit einem Jahr benötigt er eine 24-Stunden-Betreuung durch einen Pflegedienst. Aufgrund seiner Erkrankung ist Michael Ranfts Lungenfunktion eingeschränkt. Sollte er sich mit dem Covid-19-Virus infizieren, wäre das sein Todesurteil, ist sich sein Vater sicher.

Durchs Raster gefallen

Nach den Richtlinien der Ständigen Impfkommission (Stiko) zählt Michael Ranft zur Kategorie 3 und steht damit auf einer Stufe mit Übergewichtigen, Bundeswehrsoldaten oder Supermarktkassierern. Bei dem Tempo, das die an Pleiten, Pech und Pannen wahrlich nicht arme Bundespolitik an den Tag legt, würde es wohl noch Monate dauern, bis Ranft Junior an der Reihe wäre.

Nicht nur für Ranft sind diese Kategorien ein Unding. Von wie vielen Menschen sprechen wir hier eigentlich? 223 000 an Multipler Sklerose Erkrankte gab es mit Stand von 2015 in Deutschland. Die Zahl der Menschen, die so schwer wie Michael Ranft von der Krankheit gezeichnet sind, dürfte noch weit darunter liegen. Zum Vergleich: Laut Schätzung der Bundesregierung zählen rund 5,7 Millionen Menschen zur Altersgruppe 80 plus und damit zur Impfkategorie 1, deren Impfung in den nächsten Tagen abgeschlossen sein soll und bis zu 1,5 Millionen Menschen gehören zur Priorisierungsgruppe 2, die auch noch vor Michael Ranft und seinen Leidensgenossen dran käme.

Hin und her verwiesen

Sein Vater, im Kreis als ehemaliger Chauffeur etlicher Landräte, vor allem aber auch als engagierter Unterstützer der Stiftung "Bärenherz", die sich für krebskranke Kinder stark macht, bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund, wollte das nicht hinnehmen. Bewaffnet mit einem Attest, das die labile Konstitution seines schwerbehinderten Sohnes dokumentiert, wandte sich Ranft Senior an das Gesundheitsamt. Dort konnte man ihm nicht weiterhelfen ("Die Vorschriften") und verwies ihn an das Sozialministerium in Wiesbaden. Von dort wurde er wieder ans heimische Gesundheitsamt verwiesen. "Irgendwie hat sich da keiner richtig verantwortlich gefühlt und immer nur auf die Richtlinien und Vorgaben verwiesen."

Erst nach langen Stunden am Telefon oder vor dem Rechner fanden die Ranfts im Bundesgesundheitsministerium einen Hinweis, wie Michael als Härtefall eingestuft werden könne. Am Ende wurde Michael Ranft nach Hinweis seiner behandelnden Ärztin in die Impfkategorie 2 hochgesetzt. In den nächsten Tagen werde er per Post einen Impftermin erhalten, wurde ihnen per Telefon beschieden.

Ende gut, alles gut? Von wegen "Mein Sohn ist Informatiker und ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen" sagt Ranft. "Es gibt aber auch Menschen, denen es ähnlich schlecht geht wie meinem Michael und die sich vielleicht nicht so helfen können wie wir. Die werden in unserem System schlicht und einfach vergessen."

Die Welt wird noch kleiner

So emotional der Vater, so ruhig und reflektiert ist der Sohn. "Durch Corona ist meine zusammengeschrumpfte Welt noch kleiner geworden", sagt der 50-Jährige. Er stellt das nüchtern und ohne Bitterkeit fest. Jammern ist seine Sache nicht. "MS erträgt man am besten mit Sarkasmus und schwarzem Humor", sagt Michael Ranft, der bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihn die Krankheit in den Rollstuhl gezwungen hat, immer ein sportlicher und der Welt zugewandter Mensch war. Nach der Schule und der Ausbildung zum Verwaltungsangestellten ging er noch mal ans Hessen-Kolleg, machte dort sein Abitur und ging dann im mittleren Dienst des Auswärtigen Amtes an die deutsche Botschaft nach Paris - eine Zeit, die ihn nachhaltig geprägt hat. Wenn Michael Ranft von der Metropole an der Seine erzählt, kommt selbst der leise und zurückhaltende Mann ein wenig ins Schwärmen. Paris bleibt ein Ziel für die Zeit nach der Pandemie. Und während sein Vater ihm verspricht, ihn auf den Eiffelturm zu bringen, will der Sohn lieber berühmte Kunstmuseen wie den Louvre oder das Centre Pompidou besuchen.

Irgendwann stellte Ranft Junior fest, dass der diplomatische Dienst doch nicht das Richtige für ihn sei. "Paris war toll, aber es kann einem da natürlich passieren, dass man in eine Gegend verschlagen wird, wo man doch nicht gerne sein möchte."

Er sattelte also noch einmal um und studierte an der Fachhochschule Gießen Informatik, bis die Krankheit ihn aus der Bahn trug. Diesen Moment, als sie in sein Leben trat, hat Michael Ranft nicht vergessen. "Ich war mit Freunden im Ulenspiegel und bin dann zu meiner Studentenbude nach Wieseck gelaufen. Am nächsten Morgen kribbelten mir die Füße, als wären sie voller Ameisen. Ich habe damals noch gedacht: Na ja, du wirst halt langsam alt. Heute weiß ich: Das war der Anfang."

Das Tückische am mit der Krankheit einhergehenden Muskelschwund ist, dass er ein permanenter Begleiter der Betroffenen bleibt. Die Krankheit verläuft in Schüben. Ranft ist seit zehn Jahren auf den Rollstuhl angewiesen, und die Ameisen sind mittlerweile in seine Hände weitergewandert, manchmal spürt er sie bis zu den Schultern.

"Ich kann nicht sagen, dass ich mit der Krankheit meinen Frieden gemacht habe, aber sie hat mich verändert. Man wird dankbarer für die kleinen Dinge, die man als gesunder Mensch nie so beachtet hat."

Letztlich habe die Krankheit aus ihm einen anderen Menschen gemacht. "Sie hat zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen." Und auch wenn die Krankheit letztlich keinen Sinn hat und es keine Antwort auf die ewige Frage "Warum gerade ich?" gibt, so hat sich Michael Ranft doch entschlossen, seinem Leben einen Sinn zu geben.

Das Studium hat er noch abgeschlossen. Das war ihm wichtig, auch wenn an dessen Ende nur ein kurzes Berufsleben, sondern die Frühverrentung stand. Und auch wenn er früher nie dem Klischee vom pizzamampfenden, colatrinkenden Computerfreak entsprach, "der beim ersten Sonnenstrahl zu Staub zerfällt", sind ihm seine Computer doch eine wichtige Stütze, um die langen Tage in den eigenen vier Wänden sinnvoll zu verbringen.

Das Schild von der "Route 66" an seiner Wand zeugt nicht von Fernweh, sondern von seiner Liebe zur Musik. Schließlich ziert solch ein Schild auch das Cover des berühmten Live-Albums von "Depeche Mode", einer seiner Lieblingsbands, und während Ranft Senior von den "Amigos" schwärmt, zieht es seinen Sohn zu komplexeren, auch heftigeren Klängen zu "Radiohead" oder "System of a down".

Treue Freunde

Obwohl Michael Ranft durch die Krankheit im Allgemeinen und Corona im Besonderen viel Zeit vor dem Fernseher verbringt, fällt ihm auf Anhieb kein Lieblingsfilm ein, dafür hat er einen Lieblingsregisseur. "Ich liebe eigentlich alles von Jim Jarmusch." Der große Lakoniker des amerikanischen Kinos, er ist vielleicht ein Seelenverwandter.

Auch wenn die Krankheit seine Kreise sukzessive enger zieht, einsam ist Michael Ranft nicht. Die meisten der alten Basketballer und Jugendfreunde haben ihm die Treue gehalten. Wenn solch eine Krankheit ein Test für den Wert einer Freundschaft ist, dann haben ihn doch mehr bestanden, als Ranft vielleicht befürchtet hat.

Und dann sind da ja auch noch seine Eltern. Dass er erst mit 49 in die Vollzeitpflege wechseln musste, liegt auch daran, dass sein Vater und seine Mutter ihn jahrelang gepflegt haben. Das hieß für sie zweimal täglich 30 Kilometer Anfahrt und Abfahrt, machte am Tag 120 Kilometer. Jetzt ist Heinrich Ranft 74, seine Frau nur wenig jünger; beide kommen an ihre Grenzen. Vier Pflegekräfte kümmern sich jetzt in Wechselschichten um den Sohn. Dazu kommen noch mehrere Therapeuten. Sie alle machen das mit Liebe, sind auch sehr verantwortungsbewusst und üben ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Sie bringen aber auch jedes Mal genau wie Familie und Freunde die Welt in Michael Ranfts Wohnung. Ein Restrisiko, das für ihn zur Bedrohung werden kann, solange er nicht vor Corona geschützt ist.

"Ich bin jetzt 74", sagt Heinrich Ranft, "und als Optimist hoffe ich, mindestens 94 zu werden. Würde meinem Michael jetzt also wegen Corona und der fehlenden Impfung etwas zustoßen, hätte ich noch mindestens 20 Jahre Zeit, um mir Vorwürfe zu machen."

*

Nachtrag: Bis zum Donnerstagabend ist der erlösende Brief mit dem Impftermin noch immer nicht bei Heinrich Ranft oder seinem Sohn eingegangen.