TSF Heuchelheim eröffnet Parcours für Kinder

Ob Hampelmann im Feld, Slalom durch eine Baum-Reihe oder - wie auf dem Foto - ein Sprint den kleinen Hügel hinauf - die Kinder der Turngruppe der TSF Heuchelheim hatten bei ihrem ersten Durchlauf des neuen Parcours Spaß.

Heuchelheim (jem). Für einige sind es einfache Treppen, schlichte Blumenkübel oder eine Bank im Grünen - für die Kleinen der Turn-und Sportfreunde (TSF) Heuchelheim sind es aber Möglichkeiten, sich einmal richtig auszupowern. Seit Montag ist der Parcours rund um die Sporthalle in der Schwimmbadstraße eröffnet - und einige Nachwuchssportler haben bereits den Test gemacht. Ihr einstimmiges Urteil: Toll, das wird in den Ferien gleich wiederholt.

Die Idee hinter dem Parcours mit zwölf Stationen stammt von Jutta Rinn, einer Mutter aus der Eltern-Kind-Gruppe des Vereins. Denn die unter Zwölfjährigen dürfen Pandemie-bedingt seit Mitte März nicht mehr in die Turnhalle. Und obwohl die Corona-Auflagen mittlerweile gelockert wurden, ist es den Kleinen immer noch untersagt.

Eine Lösung musste her und der Vorstand sprach sich für die Idee eines Parcours an der frischen Luft aus. Erarbeitet haben diesen Lena und Marie Hubner, sowie Frederike Bayer und Anita Mühlhaus. Die 17- bis 21-jährigen Sportlerinnen sind selbst leidenschaftliche Turnerinnen im Verein und wollten in diesem Jahr eigentlich ihren Übungsleiterschein machen - doch auch hier machte Corona die Pläne zunichte. Als die Frage kam, wer für den Parcours verantwortlich sein will, meldeten sich die vier Freundinnen sofort und freuten sich, kreativ zu werden. "Wir liefen den Weg ab und überlegten uns ein Konzept an zwei Nachmittagen. Vieles, was wir selbst als Aufwärmtraining machen, konnten wir hier einfließen lassen", erklärt Lena Hubner. Wichtig war es ihnen, dass von den ganz Kleinen bis zu den Größeren etwas dabei ist. Ihre Schwester berichtet weiter: "Dann haben wir noch die Stationsschilder gebastelt, damit die Kinder auch wissen, wo sie was wie zu tun haben und haben die Wegmarkierungen gemacht" - alles in Absprache mit der Gemeinde.

Diese weisen vom Start (Sporthalle) über den Feldweg im Süden der Gemeinde, bis wieder zurück zur Sporthalle. Je nach Schnelligkeit brauche man rund 30 Minuten.

Doch kaum aufgehangen, zeigen sich bereits die ersten Spuren: Einige der Schilder wurden über Nacht abgerissen, lediglich die Kabelbinder hängen noch an den Laternen oder Pfosten. Angelika Exner, welche die Aktion mitbegleitet, bittet deswegen eindringlich, die Schilder so zu lassen, wie sie sind, "denn wir alle wollen doch nur ein bisschen Spaß für die Kinder." Denn die Turnhalle bleibt über die Ferien definitiv zu - was danach ist, weiß noch niemand. Deshalb soll der Parcours auch möglichst bei vielen bekannt werden - und vor allem möglichst lange erhalten bleiben. Dafür wollen auch die vier Verantwortlichen sorgen und regelmäßig selbst den Weg entlang gehen.

Übungsgruppen sollen extra nicht angeboten werden, schließlich dürfe man auch hier die Gruppenanzahl von zehn Personen nicht überschreiten. "Die Kinder können sich mit Freunden hier treffen und so lange sie wollen sporteln", sagt Exner.