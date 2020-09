TSV Bellersheim wird 90 Jahre alt

Spiel zur Einweihung des neuen Sportplatzes am 29. Juli 1985 zwischen einer verstärkten Auswahl des TSV Bellersheim und Eintracht Frankfurt, das vor 1650 Zuschauern mit 0:5 verloren ging. (Foto: TSV Bellersheim)

BELLERSHEIM - BELLERSHEIM. In diesem Jahr, in dem die Welt wegen Corona so anders tickt, feiert der Traditionsverein TSV Bellersheim seinen 90. Geburtstag. Die ganz große Jubiläumssause wird es nicht geben, das verbieten die Corona-Regeln, aber so ganz ohne Feier wollte der TSV seinen Geburtstag denn doch nicht verstreichen lassen. So findet am Samstag, den 19. September ab 13 Uhr im Freien auf dem Sportplatz in Bellersheim in der Münzenberger Straße eine kleine Kommersfeier statt.

Erwartet werden etliche Honoratioren aus Politik und Sport sowie natürlich die Sportvereine aus der Umgebung. Der junge Bellersheimer Sänger Finn-Malte Zidek wird mit seiner Gitarre musikalisch unterhalten. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln, ein Mund-Nase-Schutz ist mitzubringen und um längere Wartezeiten zu vermeiden, sollte das auf www.tsv-bellersheim.de verlinkte Formular ausgefüllt mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter findet die Feier nicht statt.

Fast das halbe Dorf dabei

Der TSV ist mit seinen 377 Mitgliedern eine feste Größe im Bellersheimer Dorfleben, sind doch fast 40 Prozent der 1003 Einwohner im Verein involviert. Mit Fußball, Gymnastik, Zumba, Leichtathletik inklusive Laufen, Kinderturnen und dem Training für das Sportabzeichen stählen die Bellersheimer begeistert ihre körperliche Fitness und genießen nebenbei Kameradschaft und Geselligkeit im Vereinsleben. Begonnen hat alles am 5. April 1930 mit der Gründungsversammlung in der Gastwirtschaft von Frau Angermüller, dem heutigen Landgasthof „Zur Angermühle“. „Frisch auf“ hieß der neue Verein mit seinen 91 Mitgliedern und hatte sich „die Pflege und Ausbildung des Körpers, sowie die Erziehung des Geistes nach dem Vorbild des Friedrich Ludwig Jahn“ auf die Fahnen geschrieben. Angeboten wurde nur das damals populäre Turnen, das im Saal der Gastwirtschaft oder aber im Freien auf dem Schulplatz stattfand. Im Erfolgsjahr 1939 kurz vor Kriegsbeginn kehrten mit Ausnahme von zwei alle Teilnehmer von den besuchten Turnfesten als Sieger zurück.

Während des Zweiten Weltkriegs ruhte das Vereinsleben und wurde erst 1946 mit der Gründung einer Fußball- und Damen-Handball-Abteilung wieder aufgenommen. Die Handballerinnen fuhren viele Erfolge ein und spielten sogar im Sommer 1946 vor 1200 Zuschauern gegen die Frauen-Handballmeister Eintracht Frankfurt. Aufgrund weiter Turnieranfahrten und der damit verbundenen hohen Kosten musste 1949 der Spielbetrieb leider eingestellt werden.

Die ersten Spiele der Fußballer gingen haushoch mit 0:17 gegen Villingen und 1:15 gegen Utphe verloren. Mit dem Ausbau der vom Hofgut Kammer zur Verfügung gestellten oberen Viehweide zu einem Sportplatz, dem Vorläufer des heutigen Platzes, steigerten sich aber die Leistungen schnell. 1966 passend zum 20-jährigen Jubiläum schaffte es die Fußballmannschaft sogar in die A-Klasse, um aber gleich im darauffolgenden Jahr wieder in die B-Klasse zurückzufallen. Damals gab es ohne TV, Computer und Co. wesentlich mehr Zuschauer bei den Spielen, die teilweise mit Lastwagen aber auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreisten.

Derweilen feierte man 1946/1947 zwei Herbstsportfest mit Radrennen, an dem auch meisterliche Prominenz teilnahm. 1950 wurde der Turnbetrieb wieder aufgenommen und 1951 wurde der Bellersheimer Radfahrverein „Frohsinn“ eingegliedert. Das mit viel Eigenleistung erstellte Sportheim wurde 1973 eingeweiht und 1985 freute man sich über den neuen Sportplatz. Dazwischen 1978 feierte die Fußballmannschaft einen großen Erfolg mit ihrem Aufstieg in die Bezirksklasse, wo sie sich bis 1985 mit guten Ergebnissen halten konnte.

Fußballerische Höhepunkte

Besondere Fußball-Highlights waren die Spiele gegen zwei Bundesligamannschaften. 1985 trat die Mannschaft vor 1650 Zuschauern zur Einweihung des neuen Sportplatzes gegen die Eintracht Frankfurt an und verlor relativ niedrig mit 0:5. Das Spiel 1991 gegen Bayer Leverkusen aber ging mit 1:12 ziemlich deutlich „in die Hose“. Als größte Fußball-Erfolge verbucht der TSV bis heute den Aufstieg der Mannschaft als Spielgemeinschaft mit dem SKV Obbornhofen in die Bezirksliga im Jahr 2000 und 2009 feierte man den erfolgreichen Aufstieg in die Gruppenliga Gießen/Marburg. Derzeit ist die Heimat der Spielgemeinschaft Obbornhofen/Bellersheim die Kreisoberliga Gießen Gruppe Süd, die 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga B Gruppe 2.

In einem Sportverein geht es aber nicht nur um Sport, auch Geselligkeit wird groß geschrieben. Die 1991 an den Start gegangene Beachparty entwickelte sich langsam aber sicher zu einem riesigen Publikumsmagnet und der legendäre, weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte TSV-Fasching lockt kleine und große Narren in Scharen an. Weiter bietet der TSV seit 2017 mit seinen Beach-Volleyball-Turnieren auch „modernen“ Sportarten ein Zuhause.