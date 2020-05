TV Dornholzhausen als Pionier: Wandern zu Corona-Zeiten

Wandern mit Sicherheitsabstand beim 43. Wandertag des TV Dornholzhausen. Foto: Rieger

DORNHOLZHAUSEN. "Wandertag 2020? - geht immer!" Unter diesem selbstbewussten und auch etwas trotzigen Motto stand die 43. Veranstaltung dieser Art am Himmelfahrtstag in Dornholzhausen, zu dem der Turnverein Gut Heil eingeladen hatte. 130 Erwachsene und 30 Kinder - nicht weniger als in den Vorjahren - nahmen teil. Damit leistete der Traditionsverein Pionierarbeit, denn er war der erste in der Region, der eine solche Veranstaltung seit den im März angeordneten und inzwischen gelockerten Corona-Kontaktsperren durchführte.

Möglich wurde dies durch ein vom Verein binnen einer Woche erstelltes Konzept, das vom Ordnungsamt der Gemeinde Langgöns genehmigt werden musste und Auflagen beinhaltete, insbesondere zum Abstand und zur Hygiene. Das Konzept ging auf, die Organisatoren waren hochzufrieden. "Es ist natürlich Fluch und Segen zugleich, wenn man das als Pioniere macht", resümierte Vorsitzender Henning Wenzel. "Was darf man? Was darf man nicht? Haben die Leute überhaupt Interesse? Werden sie sich an die Regeln halten? - dies alles waren Fragen, die wir uns im Vorfeld stellen mussten. Es war ein enormer Kraftakt", sagte der Vereinschef.

Strecke auch per App folgen

Zwei abwechslungsreiche Wanderstrecken sowie drei Fahrradstrecken von unterschiedlicher Länge waren ausgewiesen und standen auf der Homepage zum Download zur Verfügung. Erstmals konnten die Teilnehmer auch per kostenloser App mit dem "Komoot Account" des TV Dornholzhausen der Strecke folgen. "Diese App für die Region Gießen ist schon für die nächsten Wandertage fest eingeplant, sie ist eine richtig gute Sache", erklärte Vorstandsmitglied Sarah Nacke.

Diesmal war das Mitwandern nur mit einer Registrierung möglich. Vor dem Parkplatz des Bürgerhauses empfing Sarah Nacke die Teilnehmer und informierte über die besonderen Vorgaben. Auf dem Boden war eine "Einbahnstraßenregelung" mit Abstandsmarkierungen geklebt, die zum Anmeldungstresen führte. Dort standen Henning Wenzel und Andreas Horn - geschützt durch eine Plexiglaswand und mit Mundschutz ausgestattet.

Sie verkauften auch die Essens- und Getränkemarken. "Wir als Verein haben uns die Auflage gemacht, maximal drei Getränkemarken pro Person abzugeben, um den Alkoholkonsum im Griff zu haben", berichtete Horn. Auf das traditionelle gesellige Zusammensein auf dem Sportplatz, wo sämtliche Strecken endeten, musste verzichtet werden. Nach dem Essen war Schluss.

War das Projekt, noch dazu mit einer Planung, die binnen einer Woche gemacht werden musste, nicht besonders aufwendig? Vorsitzender Wenzel: "Es war eigentlich nicht viel mehr als sonst. Es war ein anderer Aufwand und mehr Papierarbeit." Auf dem Sportplatz habe man insbesondere darauf geachtet, den Essens- und Getränkestand zu trennen. Auch hier waren "Einbahnstraßenregelungen" ausgewiesen und die Sitzbänke waren im weiten Abstand verteilt. Außerdem wurden die Toiletten regelmäßig desinfiziert. "Wir erwarten eine Kontrolle durch das Gesundheits- oder Ordnungsamt, aber das ist ok", schmunzelte der Vorsitzende. Horn bekannte: "Es gab viele Restriktionen, aber alles war machbar. Nun kommt es vor allem auf die Teilnehmer an, dass die Abstände eingehalten werden."

In dieser Hinsicht wurden die Veranstalter nicht enttäuscht: "Wir sind sehr zufrieden, es herrscht eine sehr gute Disziplin", lobte Wenzel. Und was sagten die Teilnehmer selbst? "Wir sind trotz der Umstände dabei. An der frischen Luft und mit viel Abstand ist das doch kein Problem", sagte ein Dornholzhäuser, der mit seiner Familie jedes Jahr teilnimmt. Er lobte dieses Mal ganz besonders die Möglichkeit, die Fahrradstrecke per Navi zu verfolgen: "Eine tolle Idee."

Eine vierköpfige Familie aus Dornholzhausen, die mit kleinem Hund unterwegs war, war ebenfalls begeistert: "Mein Mann ist gefühlt seit seiner Geburt dabei. Die Stimmung hier ist sehr gut. Man muss ja das Beste aus der Corona-Situation machen, und wo geht das besser als in der Natur?", meinte die Frau. Auch ein älteres Paar sah das so: "Wir laufen trotz Corona mit. Das Wetter ist wunderbar, es gibt Essen und Trinken. Gerade wo in der Natur jetzt alles grünt und blüht, ist es draußen doch besonders schön."

Bürgermeister Marius Reusch nahm mit Ehefrau Jenny und den beiden Kindern teil: "Ich freue mich, dass der Wandertag stattfinden kann. Der Verein hat ein sehr gutes Konzept abgegeben. Es ist ein Stück Lebensqualität, das wieder ermöglicht wird."