TV Dornholzhausen hat seinen ersten FSJler

Bei der Vorstellung (v. l.): Petra Führer, Christian Lechner, Oskar Lambach-Westermann und Felix Plescher. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN"Es macht mir einfach sehr viel Spaß, mit den Kindern zu trainieren. Auch die Gemeinschaft im Dorf gefällt mir", begründet Christian Lechner seine Entscheidung, beim Turnverein "Gut Heil" Dornholzhausen (TVD) ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Am 1. August geht es los.

Seine Vorfreude ist groß und steht ihm sichtlich ins Gesicht geschrieben. Der junge Mann ist in Dornholzhausen aufgewachsen und hier fest verwurzelt. Auch im Verein ist die Neugier auf den "Neuen", der dort in anderen Funktionen bereits gut etabliert ist, deutlich erkennbar. Vor Antritt seiner Tätigkeit wurde Christian Lechner nun von Petra Führer, der TVD-Vizevorsitzenden, Felix Plescher, dem Vorsitzenden der Fußballabteilung, und dessen Stellvertreter Oskar Lambach-Westermann vorgestellt.

"Der TV Dornholzhausen wird erstmals eine FSJ-Stelle besetzen. Unser Kandidat Christian Lechner ist 18 Jahre jung, kommt aus den eigenen Reihen und ist schon seit einiger Zeit als Trainer bei unserer Fußball-Jugend aktiv. Er spielt selbst auch in der Ersten Mannschaft Fußball", informiert Felix Plescher. Der TV Dornholzhausen wurde vom Verein "Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen" als Einsatzstelle für einen FSJler anerkannt. Christian Lechner ist beim Landessportbund Hessen mit einem Minijob angestellt. Dafür zieht der Deutsche Sportbund vom TV Dornholzhausen monatlich 470 Euro ein, Christian erhält davon 300 Euro Taschengeld. "Wie man erkennen kann, ist der Einsatz eines FSJlers für den Verein finanziell nicht ganz einfach zu stemmen. Möglich wurde dies nur, weil wir einige Sponsoren gewinnen konnten, die uns finanziell unterstützen. Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank für die freundliche Unterstützung", betont Oskar Lambach-Westermann stellvertretend für den Gesamtverein.

Verpflichtend für die Besetzung sei es auch, eine Kontaktperson mit ausreichender fachlicher Qualifikation für die pädagogische Betreuung zu stellen. Dies übernimmt Oskar Lambach-Westermann, der Lehrer im Ruhestand ist und zudem durch ein Team in den vielfältigen Aufgaben unterstützt wird. "Dieses Team wird möglichst aus Mitgliedern aller unserer Abteilungen bestehen", erläutert Petra Führer. Denn Christian wird, auch wenn er aus der Abteilung Fußball kommt, nicht nur für die Fußballabteilung eingesetzt werden, sondern soll sich in verschiedenen Bereichen des Vereins einbringen und alle Abteilungen bedienen. So wird er auch im Öffentlichkeitsausschuss und im Jugendausschuss des Gesamtvereins mitwirken, bei der Tobegruppe und im Kinderturnen assistieren und auch diverse Verwaltungsarbeiten übernehmen.

"Die Idee, einen FSJler einzustellen, ist in unserem Verein schon seit vier Jahren gewachsen. Ursprünglich wollten wir bereits im vergangenen Jahr eine solche Stelle einrichten, damals scheiterte es jedoch an der Finanzierung und wir hatten auch keinen geeigneten Kandidaten", erinnert sich Oskar Lambach-Westermann. In diesem Jahr hat dann alles gepasst. Selbst Corona konnte das Projekt nicht stoppen. "Es war wegen der besonderen Umstände nicht ganz so einfach. Christian wird aber auf jeden Fall den Trainingsbetrieb und hoffentlich später auch den Spielbetrieb, auf jeden Fall aber ein paar Mannschaften begleiten", erklärt Felix Plescher. Auch um Corona-Hygienevorschriften wird er sich kümmern. Für die Weiterbildung des jungen und sportbegeisterten Mannes wird es Online-Seminare geben.

Was auf den ersten Blick für Außenstehende gar nicht so offensichtlich ist: Die Einrichtung einer FSJ-Stelle ist für den Verein mit einem hohen Planungs- und Betreuungsaufwand verbunden: 38,5 Stunden in der Woche müssen ausgearbeitet werden, "das auszutüfteln war zunächst gar nicht einfach", bekennt Lambach-Westermann. "Christian soll überwiegend im Jugendbereich eingesetzt werden", erklärt Petra Führer. "Unsere Kinder sind immer ganz wild auf die jungen Leute", das wissen die langjährigen Vereinsaktiven aus Erfahrung. "Auf dem Platz stehen, mit den Kindern arbeiten, das mag ich, denn nur Büroarbeit ist nicht mein Ding", bekennt Christian Lechner. Das FSJ macht er, um damit seine Fachabiturreife zu bekommen. Der zentrale Mittelfeldspieler ist seit Jahren bereits zuverlässiger Co-Trainer von Felix Plescher in der Kindermannschaft, hat unter anderem Ostercamps mit betreut und gilt als "sehr zuverlässig". "Das hat uns die Entscheidung leicht gemacht", betont Plescher.

Nach den Sommerferien ist geplant, dass Christian zusammen mit Oskar Lambach-Westermann eine Fußball-AG in der Anne-Frank-Schule in Linden betreut, um auch im Schulbetrieb Erfahrungen zu sammeln. "Unser Ziel ist es, dass er auf vielen Gebieten ausgebildet wird, sowohl Erfahrungen sammelt im didaktisch-methodischen als auch im pädagogischen Bereich. Wir unterstützen ihn auch in seiner Ausbildung zum 'Übungsleiter Kinder und Jugendliche', die im Rahmen von Pflichtterminen beim Landessportbund Hessen stattfindet", betonen die Vorstände.

Im Zusammenhang mit dieser Anstellung erhoffen sie sich auch, bei noch mehr jungen Leuten das Interesse für den TVD zu wecken, um zum Beispiel auch die Kader der Jugendmannschaften zu erweitern. "Und wir hoffen natürlich auch, dass wir Christian längerfristig an unseren Verein binden können", resümieren sie. "Wenn es mit Christian gut läuft, kann es ein großer Zugewinn für den Verein sein", ist sich Felix Plescher sicher und wagt einen positiven Blick in die Zukunft: "Mal schauen ob wir für die nächste Saison wieder eine FSJ-Stelle schaffen und wie es weitergeht."

Wer Lust hat, direkt mit Christian Lechner Kontakt aufzunehmen, kann dies unter diesen E-Mail-Adressen tun:

fsj@tv-dornholzhausen.de und christian.lechner@tv-dornholzhausen.de.