Überarbeitete Planung der Ortsdurchfahrt Langd vorgestellt

Die Bushaltestelle am Bürgerhaus soll verlegt werden. Foto: Graf

LANGD - Die überarbeitete Planung der Ortsdurchfahrt durch Langd wurde jetzt vorgestellt - Corona-bedingt jedoch ohne eine Beteiligung der Bürger, was Bürgermeister Rainer Wengorsch bedauerte. Diplom-Bauingenieur Thomas Laiacker, HSIngenieure Linden, stellte die neue Planung, in die die Vorschläge der Bürger aus der Informationsveranstaltung im September eingearbeitet worden waren, vor. Kurz vor Beginn der Baumaßnahmen im Mai werde es eine weitere Informationsveranstaltung geben, in der die endgültige Planung, der Ablauf und die beteiligten Firmen präsentiert werden, so Wengorsch. Er rechne damit, dass noch im ersten Halbjahr mit den Baumaßnahmen begonnen werde.

Über die vielen Anregungen und Hinweise aus der Bevölkerung, die in die Planung aufgenommen worden seien und bei der Erneuerung der Ortsdurchfahrt umgesetzt werden, habe er sich gefreut, sagte Wengorsch. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis werde in Langd die Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 187) erneuert, bei der die Stadt für die Geh- und Fußwege zuständig sei. Gleichzeitig werde man aber auch die Wasserleitungen und die Kanalisation sowie Hausanschlüsse überprüfen und, wo nötig, ersetzen. Leerrohre für das Breitbandnetz werden ebenfalls verlegt werden. Die komplette Maßnahme werde einschließlich der Infrastruktur (Abwasser, Wasser, Leitungen) etwa zwei Millionen Euro kosten. Baudezernentin und Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl hob die gute Zusammenarbeit von Kreis und Stadt bei dem Ausbau von 570 Metern Kreisstraße hervor. Sie habe sich über die Resonanz bei den Langdern und die Vorschläge der Bürger gefreut. Das habe viel für die Sicherheit der Fußgänger gebracht, so Schmahl.

Anhand von vier Teilplänen stellte Laiacker die Planungen vor. Die Bürger haben großen Wert auf die Sicherheit der Fußgänger gelegt und so höhere Bordsteine, breitere Gehwege, behindertengerechte Querungen und Verlegung von Bushaltestellen gewünscht. Es sei nicht ganz einfach gewesen, habe aber zu einem guten Ergebnis geführt, so Wengorsch. Wenn der Autofahrer zukünftig von Hungen nach Langd fährt, wird er bereits am Ortseingang ausgebremst. Seine Fahrbahn wird verengt und er muss seine Geschwindigkeit reduzieren. Ortsauswärtsfahrende haben an dieser Stelle "Freie Fahrt". Die Fahrbahnbreite reduziert sich auf vier Meter, was den Fußgängern die Überquerung erleichtern wird. Die Bordsteinkante wird ebenfalls höher sein, sodass Autos nicht über den Gehweg fahren können. Die Ortseinfahrt von Ulfa aus wird nach dem gleichen Prinzip verengt. An dieser Stelle wird auch der Gehweg mehrere Meter bis zum Feldweg verlängert. Die Bushaltestellen (beide Richtungen) werden auf Wunsch der Bürger vor das Bürgerhaus verlegt. Das gebe zusätzliche Sicherheit, vor allem für die Schulkinder, denn die Bushaltestelle verschwinde damit aus der Ortsdurchfahrt, so Wengorsch.

Aus dieser zwei Millionen Euro teuren Maßnahme, von der der Kreis 870 000 Euro trägt, entstehen für die Bürger keine Kosten, da in Hungen die Straßenbeitragsgebühren abgeschafft sind, erläuterte der Rathauschef. Sollte jedoch der Hausanschluss so marode sein, dass er ausgetauscht werden muss, werden die Anlieger diesen bezahlen müssen. Auch werde man nochmals über Geschwindigkeitsreduzierungen und andere kritische Punkte sprechen müssen, so Wengorsch.