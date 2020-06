Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller in Langgöns

Die Kreuzstraße in Niederkleen war überflutet. Foto: Feuerwehr Langgöns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (red). Die für das Wochenende angekündigten starken Gewitter haben am späten Samstagabend für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr Langgöns gesorgt. Das Unwetter mit Starkregen zog über die gesamte Gemeinde hinweg. In den Ortsteilen Dornholzhausen, Espa, Niederkleen und Oberkleen mussten unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu Beginn waren es vereinzelte Keller, in denen Wasser eingedrungen war.

Zusätzlich war ein Baum zwischen Cleeberg und Espa umgefallen. Dieser wurde von den Feuerwehrkräften zügig beseitigt. Durch den Starkregen stieg der Pegel des Kleebachs stark an und trat über die Ufer. In Niederkleen wurden dadurch die Kreustraße und die Bennergasse überflutet. Zahlreiche Keller anliegender Häuser standen unter Wasser. Zum weiteren Schutz errichteten die Feuerwehrleute Sandsackwälle. Nach dem Schließen der Staustufen nahm der Wasserstand in der Kreuzstraße deutlich ab. Die Keller liefen teilweise selbstständig leer oder wurden von der Feuerwehr abgepumpt. Insgesamt waren in der Gemeinde Langgöns 16 Keller vollgelaufen. Einige Straßen mussten von Schlamm befreit werden. Die Einsätze zogen sich bis Sonntagmittag hin. Eingebunden waren 90 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen aus allen Langgönser Ortsteilen, der Gemeinde Buseck und Stadt Linden.