Überführungsabriss auf der Main-Weser-Bahn

Mit einem 500-Tonnen-Kran wurden die Brückensegmente herausgehoben. Fotos: Wißner

KREIS GIESSEN - Solche riesigen Sägeblätter sieht man nur in Magier-Shows. Doch mit den Ehrlich-Brothers oder David Copperfield hatten sie am Wochenende nichts zu tun. Sie zersägten nicht Menschen, sondern harten Beton. Eine gut 90 Jahre alte Wirtschaftswegbrücke bei Großen-Linden wurde abgerissen. Dazu noch zwei weitere Überführungen der Bahn in Kirch-Göns und Butzbach. Dazu musste von Samstag- bis Montagmorgen der Bahnverkehr zwischen Gießen und Bad Nauheim stillgelegt werden. An beiden Tagen gab es Schienenersatzverkehr per Bus.

Der Abriss der Wirtschaftswegbrücke nördlich des einstigen Bahnwärterhäuschens in Großen-Linden über die Main-Weser-Bahn wurde durch die lang anhaltenden Regenfälle bereits am Freitag erheblich erschwert. Schon am Freitagmorgen rollte der 500-Tonnen-Kran an. Damit dieser überhaupt zur Baustelle im Bergwerkswald gelangen konnte, musste nicht nur die Statik der Brücke über die A 485 überprüft, ob diese eine solche Last überhaupt trägt, sondern auch die Zufahrt zur Baustelle aufgrund des aufgeweichten Bodens durch Druckverteilungsplatten befestigt werden.

Auch der Aufbau des Krans wurde durch den Dauerregen erschwert, wobei dann nach der Streckensperrung zunächst jene riesigen Sägeblätter zum Einsatz kommen, die einem ansonsten nur aus Zaubershows bekannt sind. Doch auch Diamant- und Seilsägen sorgten dafür, dass fast ein Meter dicker Beton geteilt wurde. Die fast 30 Meter lange und fünf Meter breite, noch aus den 30er-Jahren stammende Brücke wurde in neun Teile zerschnitten. Die Geländer an beiden Seiten mittels Flex getrennt, derweil von den Gleisen mittels eines dort eingesetzten Hubsteigers die Befestigungen für den Kran durch einen Bauarbeiter erfolgten.

Statik aus 1928

Der verantwortliche Projektleiter und auch Polier Uwe Kowald erläuterten, dass Bestandspläne aus dem Jahre 1928 herangezogen wurden, um die Statik für den Abbruch zu berechnen. Die wohl um 1930 errichtete Stahlbetonbrücke wurde in den 60er Jahren bereits saniert. In Großen-Linden wie auch an den anderen Baustellen in Kirch-Göns und Butzbach wurde die Firma B&H-Bau aus Ettlingen mit den Abrissarbeiten seitens der Bahn betraut. Sie war für alle drei Baustellen zuständig. Insgesamt 40 Arbeiter waren im Einsatz. Dabei wurden an allen drei Baustellen die Abrissarbeiten so ausgeführt, dass kein Verschwenken der Oberleitung, sprich ein Ab- und Neuaufbau, erforderlich war. Selbstverständlich war die Oberleitung für die Durchführung der Abrissarbeiten ausgeschaltet.

Masttausch verlegt

Ursprünglich war auch der Austausch von Oberleitungsmasten im Zuge der Bahndammsanierung in Großen-Linden geplant, aber es gab Schwierigkeiten dies während der Sperrphase durchzuführen. Hier müssen durch die Verformungen der Oberleitungsmasten insgesamt sieben Oberleitungsmasten ab- und acht Oberleitungsmasten aufgebaut werden - nun zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit dem 75 Meter hohen Kranarm wurden nicht nur die zuvor "ausgesägten", neun jeweils rund 45 Tonnen schweren Brückensegmente emporgehoben und auf der Westseite der Baustelle abgelegt, sondern auch die beiden Brückenpfeiler. Um 11.05 Uhr am Sonntag hing der letzte Brückenpfeiler am Kran.

Erschwert wurden die Arbeiten durch den einsetzenden Eisregen, der für ein spiegelglattes Gleisbett und Schienen sorgte. Zudem galt es bei den Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ein Einfrieren des benötigten Wassers, das über eine längere Schlauchleitung durch den Wald zum Abrissort befördert wurde entgegenzuwirken. Die Betonmassen werden vor Ort zerkleinert und transportfertig gemacht, um als Recyclingmasse einer Wiederverwertung zugeführt. Bis am heutigen Montagmorgen um vier Uhr mussten die Abrissarbeiten abgeschlossen sein, damit anschließend der Bahnverkehr wieder rollen kann.

Nach dem nun vollzogenen Brückenabbruch werden außerhalb des Gleisbereiches die neuen Widerlager, welche dann als Auflager für den Überbau dienen, hergestellt. Der neue Stahlverbund-Überbau besteht aus insgesamt vier Stahl-Fertigteilträgern, welche dann in einzelnen Nachtsperrungen der Bahnstrecke im September 2021 mit einem Mobilkran eingehoben werden sollen. Dabei handelt es sich um bis zu 26 Meter lange Spannbetonfertigteile. Danach wird der Überbau betoniert und im Dezember soll dann die Brücke wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden.

Von alldem bekamen die Bahnreisenden an beiden Tagen nichts mit, denn statt in die Bahn ging es in den Bus, der dann die einzelnen Bahnhöfe zwischen Gießen und Bad Nauheim ansteuerte.