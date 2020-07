Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am heutigen Donnerstag, 30. Juli, und Freitag, 31. Juli, sind der Sozialpsychiatrische Dienst und die Betreuungsbehörde des Gesundheitsamtes umzugsbedingt geschlossen. Sie ziehen übergangsweise in das städtische Gebäude am Bachweg 1, wo der Landkreis Räume angemietet hat. Die frei gewordenen Räume am Riversplatz können von dem Hygieneteam des Gesundheitsamtes genutzt werden, das wegen der Corona-Pandemie personell verstärkt wurde. Ab Montag, 3. August, stehen der Sozialpsychiatrische Dienst unter 0641/9390-1415 und die Betreuungsbehörde unter 0641/9390-1519 am neuen Standort zur Verfügung.