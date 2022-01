Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hungen

Nach einer Geldautomatensprengung in Hungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HUNGEN - Unbekannte haben in Hungen im Landkreis Gießen einen Geldautomaten gesprengt. Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Die Automatensprenger schlugen laut Mitteilung in den frühen Morgenstunden in einer Bankfiliale in der Obertorstraße zu. Gegen 2.15 Uhr hatten demnach zwei Täter eine bisher nicht bekannte Substanz an zwei Geldautomaten verwendet, Zeugen berichten der Polizei später von insgesamt zwei Detonationen.

Ein dritter Täter sei, so die Polizei weiter, in einem Fluchtwagen zurückgeblieben. Nach den Explosionen flüchtete das Trio mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld in einem silberfarbenen 5er BMW in Richtung Bundesstraße 457.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641-7006-6555 entgegen.