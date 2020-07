"Und dann kam Corona": Ferienspiele in Fernwald mit reduziertem Angebot

Startklar: Neun Mädchen zwischen acht und elf Jahren hatten sich für die Ferienspielwoche angemeldet. Foto: Pfeiffer

Albach. "Und dann kam Corona." Es gibt wohl kaum ein Gespräch über lang geplante Veranstaltungen, in dem nicht irgendwann dieser Satz fällt. Auch Fernwalds Jugendpfleger Jürgen Kühr ging es so: Seit Januar wurde das Programm für die diesjährigen Ferienspiele ausgearbeitet, noch vor den Osterferien die Hefte in den Schulen verteilt. "Und dann kam Corona." Die Gemeinde entschied sich, die Ferienspiele abzusagen. Zum einen, so Kühr, weil die Vereine, die das Ferienspielangebot Jahr für Jahr ergänzen, in diesem Jahr aufgrund der Corona-Unsicherheit abgesagt hatten. Zum anderen, weil die Angebote der Jugendpflege vor allem Fahrten oder Sportangebote gewesen wären - Angebote, die angesichts der Maßnahmen zur Infektionseindämmung nur schwer oder gar nicht hätten umgesetzt werden können.

"Lange in der Schwebe"

Die Unsicherheit schlug sich auch auf die Anmeldezahlen nieder: Statt bis zu 150 Kinder, die sonst bei den Fernwalder Ferienspielen mitmachen, standen in diesem Jahr lediglich 28 auf der Liste. "Die Entscheidung für die Absage haben wir sehr früh getroffen", erzählt Kühr im Gespräch mit dieser Zeitung. Ob vielleicht doch ein Alternativprogramm angeboten werden kann, war "lange in der Schwebe". Anfang Juni lag dann ein neues Konzept auf dem Tisch: Eine Ferienspielwoche auf dem Sportplatz in Albach, der TSV 1911 hat hierfür sowohl das Vereinsheim als auch einige Spielsachen zur Verfügung gestellt. Am gestrigen Freitag ging das Angebot mit einer Fahrradtour zum Tierpark am Kloster Arnsburg zu Ende, zwischendurch stärkte sich die Gruppe mit einem Eisdielen-Stop.

Fünf Tage lang, von Montag bis Freitag, konnten sich die neun Kinder - allesamt Mädchen zwischen acht und elf Jahren - im und rund um das Vereinsheim des TSV Albach austoben. Ein Bewegungsparcours wurde gebaut, Wikingerschach gespielt, Armbänder wurden gebastelt und Tipis im angrenzenden Wald errichtet. Axel Hofmann ergänzte an drei Tagen das Betreuerteam und zeigte den Mädchen, wie sie mit Holz arbeiten können. So entstanden unter anderem mit Namen verzierte Frühstücksbretter und ein selbst gebautes Carrom-Brett - Letzteres konnte in der Ferienspielwoche allerdings nicht mehr eingeweiht werden, der Lack musste noch trocknen.

Fotos Startklar: Neun Mädchen zwischen acht und elf Jahren hatten sich für die Ferienspielwoche angemeldet. Foto: Pfeiffer Zum Abschluss der Ferienspielwoche ging es zum Tierpark am Kloster Arnsburg. Foto: Pfeiffer 2

"Wir haben kein festes Programm", erzählt der Jugendpfleger. "Die Mädchen können selbst entscheiden, was sie machen wollen." Und das kam offenbar gut an: "Die Kinder wünschen sich so etwas auch für das nächste Jahr", hat Celina Christ festgestellt. Die junge Frau war früher selbst Ferienspielkind in Fernwald, nun betreut sie den Nachwuchs. "Es macht sehr viel Spaß und ist sehr familiär", ergänzt Milena Damm. Sie ist die Tochter von Jugendpfleger Kühr und verstärkt das Betreuerteam bereits seit 2011.

Ruhestand 2021

Für Jürgen Kühr sind es voraussichtlich die letzten Ferienspiele. Im Juli 2021 geht er in den Ruhestand, nach dann über 24 Jahren im Dienst der Gemeinde Fernwald. Die Organisation der Ferienspiele für das kommende Jahr wird er noch übernehmen, ob er als Abschluss noch dabei sein wird, steht noch nicht fest. "Es ist anders als gedacht. Aber nicht schlechter", sagt Kühr über die diesjährigen Ferienspiele. "Ich bin froh, dass wir überhaupt noch etwas für die Kinder auf die Beine stellen konnten." Und einen Vorteil hat die kleine Gruppe in jedem Fall: "Es sind die entspanntesten Ferienspiele ever."