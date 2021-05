Unfall bei Überholvorgang auf Autobahn 45

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ein Überholvorgang hat am Donnerstagabend auf der A 45 bei Pohlheim einen Unfall ausgelöst. Ein 72-jähriger Mann in einem Porsche war gegen 19 Uhr auf der linken Fahrspur in Richtung Dortmund unterwegs und überholte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden unbekannten Lkw. Vermutlich kam dessen Fahrer während des Überholvorgangs nach links von seiner Spur ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Porsche-Fahrer sein Auto nach links und überfuhr drei Warnbaken. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Vermutlich bemerkte er den Unfall nicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 4570 Euro. Die Autobahnpolizei Butzbach fragt: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Lkw oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise: 06033/7043-5010.