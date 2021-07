Unfallfahrer aus Langd meldet sich bei Polizei

Der teure BMW wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Archivfoto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGD - Ein 35-Jähriger hat zugegeben, den teuren BMW gefahren zu sein, der am frühen Donnerstagmorgen nach einem Unfall am Sportplatz im Hungener Stadtteil Langd zurückgelassen wurde.

Wie berichtet war der 8er BMW gegen 4 Uhr am Sportplatz (Verlängerung der Waldstraße) mit einem Betonpfosten kollidiert und über die Grünfläche geschleudert worden und hatte schließlich noch einen dortigen Zaun durchbrochen. Der Fahrer des sehr hochwertigen Mietwagens hatte dadurch einen Schaden von 90 000 Euro angerichtet. Er und wohl auch mehrere Mitfahrer verschwanden nach dem Unfall.

Nach den Presseaufrufen meldeten sich am Donnerstag mehrere Zeugen. Noch während der Ermittlungen erschien am Donnerstagabend der 35-jährige Deutsche bei der Polizeistation in Grünberg und räumte ein, gefahren zu sein. Nähere Angaben zu dem Unfallgeschehen machte der Verdächtige jedoch nicht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der BMW bleibt ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Polizei sucht weiter Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall am Donnerstag gegen 4 Uhr am Sportplatz in Langd geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Grünberg unter 06401/91430 zu melden.