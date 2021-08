Unterlagen für Briefwahl sind erhältlich

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). In fünf Wochen ist es soweit: Dann können Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gießen nicht nur den neuen Bundestag, sondern auch einen Landrat oder eine Landrätin wählen. Bereits seit Montag, 16. August, besteht die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen für die Wahlen bei den Wahlämtern der Städte und Gemeinden zu erhalten. Darauf weist die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Die Wahlbenachrichtigungen, auf deren Rückseite ein entsprechendes Antragsformular abgedruckt ist, werden in den kommenden Wochen als Brief zugestellt. Anträge können aber auch ohne diesen Vordruck per Brief, Fax oder E-Mail gestellt werden. Außerdem bieten zahlreiche Städte und Gemeinden im Landkreis Gießen bereits jetzt ein digitales Antragsformular, sodass die Briefwahlunterlagen auf einfache Weise beantragt werden können.

Die Wahlämter benötigen zur genauen Identifizierung die Vornamen, den Familiennamen, die Anschrift und das Geburtsdatum. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich, heißt es weiter.

Auch mündlich möglich

Der Briefwahlantrag kann auch mündlich im Wahlamt gestellt werden. Dazu genügt die Vorlage des Personalausweises. Dies hat den Vorteil, dass die Unterlagen sofort in Empfang genommen werden können und die Briefwahl an Ort und Stelle in einer Wahlkabine durchgeführt werden kann.

Wer die Unterlagen auch für eine andere Person wie etwa den Partner oder die Eltern mitnehmen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht der betreffenden Person oder Personen. Um Missbrauch auszuschließen, dürfen nicht mehr als vier Vollmachten vorgelegt werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.wahlen.hessen.de oder auf der Internetseite des Landkreises www.lkgi.de unter Politik>Wahlen.