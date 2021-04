Unverricht tritt in Heuchelheim als unabhängiger Kandidat an

Benjamin Unverricht tritt bei der Bürgermeisterwahl im Juni als unabhängiger Kandidat an. Archivfoto: Meina

HEUCHELHEIM - Die Wahlvorschläge zur Wahl einer Bürgermeisterin/ eines Bürgermeisters am 20. Juni dieses Jahres in Heuchelheim, müssen bis 12. April eingereicht sein. Seit 1. April 2021 ist ein neues Kommunalwahlgesetz in Kraft. Das geänderte Gesetz sieht nun vor, dass die Aufstellung der Wahlvorschläge nicht früher als 15 Monate vor Ablauf der Wahlzeit erfolgen darf.

Auf Nachfrage der SPD beim Wahlleiter Frank Stein wurde mitgeteilt, dass die Amtszeit des Heuchelheimer Bürgermeisters am 17. Dezember 2021 endet. In der Mitgliederversammlung der SPD Heuchelheim/Kinzenbach im August 2020, knapp 16 Monate vor Anlauf der Wahlzeit, wurde Benjamin Unverricht als Kandidat zur Bürgermeisterwahl nominiert. Die Voraussetzungen für die Einreichung des Wahlvorschlags beim Gemeindewahlleiter waren nach damalig geltender Rechtslage erfüllt. Die Versammlung wurde bewusst früh abgehalten, weil die Coronazahlen zu dieser Zeit relativ niedrig waren. "Zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung gab es noch keine Befristung auf 15 Monate, also müsste die Nominierung ordnungsgemäß erfolgt sein", so Fraktionsmitglied Johannes Klameth.

Unklare Rechtslage

Auf Nachfrage beim Wahlleiter und anderen Institutionen konnte zu der aktuellen Gesetzesänderung noch keine rechtlich verbindliche Auskunft erteilt werden. Damit war die Zulassung des Wahlvorschlages durch den Wahlausschuss nicht mehr sicher. Was war zu tun? Eine erneute Mitgliederversammlung konnte aufgrund der vorgeschriebenen Ladungsfrist nicht mehr erfolgen. In dieser Lage führten Fraktion und Vorstand am Mittwoch eine Videositzung durch. Damit die Nominierung von Benjamin Unverricht trotz unklarer Rechtslage zugelassen wird, empfahlen Fraktion und Vorstand der SPD Heuchelheim/Kinzenbach Benjamin Unverricht, sich als unabhängiger Kandidat der Wahl zu stellen. "Dadurch kann unserer Gemeinde am sichersten die dringend benötigte personelle Alternative im Bürgermeisterwahlkampf geboten werden", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Martin W. Davies. Weil die Partei großes Interesse an der Kandidatur Unterrichts bekundet, wird sie ihn als unabhängigen Kandidaten unterstützen. Nach diesem Entschluss gelang es innerhalb eines Tages, über 60 Zustimmungserklärungen - ein Drittel davon sind nicht Mitglieder der SPD - für eine unabhängige Kandidatur zu sammeln, mindestens 27 wären notwendig gewesen. "Ich bin sehr dankbar, dass mir die Mitglieder des Vorstandes und der Faktion in dieser Situation ihre volle Unterstützung zugesagt haben. Als gewählter Bürgermeister würde ich mich ohnehin für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen einsetzen", so Benjamin Unverricht. Es stellt sich noch die Frage, ob sich die Änderung des Kommunalwahlgesetzes auch auf andere Kandidaturen in Hessen ausgewirkt hat.