Updates sorgen für Verzögerungen bei Auszählung der Stimmzettel

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Es war eine Geduldsprobe, bis am Mittwochabend um 21.42 Uhr das Endergebnis für die Wahl des Kreistages feststand. Details sehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in der nebenstehenden Grafik. Textlich hatte der Gießener Anzeiger ja bereits in der Donnerstagsausgabe über den Ausgang berichtet. Wie man sieht, gibt es im Wesentlichen einen großen Gewinner: Die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2016 fast verdoppeln. Auf der anderen Seite stehen mit SPD und AfD zwei große Verlierer. Was die Vertreter der Parteien und Wählergruppierungen zum Ausgang der Wahl und zu möglichen künftigen Mehrheiten sagen, steht auf Seite 30. Interessant ist aber auch, mit welchen technischen Schwierigkeiten die Wahlvorstände in den Städten und Gemeinden beim Auszählen zu kämpfen hatten.

"Es ist blöd, dass wir die ,Rote Laterne' haben, aber Genauigkeit geht vor Schnelligkeit", betonte Tim Schneider, Hauptamtsleiter und Wahlleiter in Linden, im Gespräch mit dieser Zeitung. Es lag an zwei Briefwahlbezirken in Linden, dass sich der Abschluss der Auszählung verzögerte. Sowohl Schneider als auch Kreiswahlleiter Ralf Sinkel hatten dem Anzeiger am Mittwochnachmittag beziehungsweise -abend signalisiert, dass es erst Donnerstag ein Endergebnis geben würde. Um 18.45 Uhr war dann der vorletzte Briefwahlbezirk ausgezählt und knapp drei Stunden später, um 21.42 Uhr, schließlich die letzten Stimmen. "Der Auszählungswahlvorstand hat weitergearbeitet und so sind wir schließlich doch fertig geworden. Und das ist das Wichtige", berichtete Schneider.

Linden: 70 Prozent Briefwahl

Es habe aber Probleme mit der Software "Votemanager" des Dienstleisters Ekom21 gegeben. Mehrfach seien Updates eingespielt worden, woraufhin sich die Auszähler neu anmelden und den jüngst übertragenen Stimmzettel stornieren mussten. "Bei einer so großen Menge an Wahlzetteln kommt man da in Zeitverzug." Schneider schätzte, dass dies im Durchschnitt fünf Minuten pro Stunde gekostet habe. Der Wahlleiter berichtete, dass der Briefwahlanteil in Linden bei 70 Prozent gelegen habe.

Weiterführende Links

Mehrere Wahlleiter aus dem Landkreis bestätigten die Probleme. Nach Angaben von Frank Stein aus Heuchelheim handelt es sich beim "Votemanager" um ein Programm aus Nordrhein-Westfalen, wo es die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens nicht gibt. Deshalb habe für Hessen eine Ergänzung programmiert werden müssen, die erst vor vier Wochen angekündigt worden sei. Stein zeigte sich optimistisch, dass die Software in fünf Jahren besser laufen werde. Alle befragten Wahlleiter kündigten an, über die Software bei einer Nachbesprechung der Kommunalwahl reden zu wollen.

Auch Kreiswahlleiter Sinkel hatte von den Schwierigkeiten gehört. In Pohlheim habe sich zudem das Problem ergeben, dass am Montag nicht mit der Eingabe der Stimmzettel begonnen werden konnte, da das Trendergebnis für die Ortsbeiräte nicht abgeschlossen war. "Unglücklich. So saßen die Leute rum und konnten nicht anfangen." Sinkel versuchte aber auch, eine Lanze für den "Votemanager" zu brechen. Es sei der erste große Einsatz für die Software gewesen, die nach dem Ende des langjährigen Programms "PC Wahl" großflächig in Hessen im Einsatz sei. "Das ist schon der Stand der Technik. Wir werden mit Ekom21 darüber reden und dann schauen, wie reagiert wird, und wir lernen alle daraus fürs nächste Mal."

Der Pressesprecher von Ekom21, Stefan Thomas, berichtete, dass die Updates notwendig gewesen seien, um die Leistung sicherzustellen, als viele Nutzer ihre Daten eingeben wollten. Man wisse aber auch, dass in manchen Regionen die Internetbandbreiten nicht so seien, wie es für die Software eigentlich erforderlich sei. Bei den Updates habe es immer Meldungen vorab auf dem Bildschirm gegeben und die Nutzer hätten noch Zeit gehabt, die jeweilige Stimmzettelerfassung abzuschließen, betonte Thomas.