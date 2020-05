Ur-Grüner aus Langgöns wird 65 Jahre alt

Am liebsten mit Fahrrad, auch beim Fototermin. So kennen und lieben die Langgönser Hans Noormann. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Dieser Mann ist für Langgöns wichtig, denn er ist - sinnbildlich - die rechte Hand des Bürgermeisters. Heute jedoch wird Hans Noormann, Erster Beigeordneter der Gemeinde Langgöns, sein Ehrenamt einmal ruhen lassen, denn er feiert seinen 65. Geburtstag. Der Jubilar ist seit Jahrzehnten nicht zuletzt durch sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus bekannt und beliebt. Sicherlich wird er sich an seinem besonderen Ehrentag über zahlreiche Anrufe von Gratulanten freuen.

"Die Feier wird nachgeholt", hat Hans Noormann im Gespräch mit dieser Zeitung verraten, denn wegen Corona darf er sich heute nur im engsten Familienkreis hochleben lassen. Und außerdem ist er auch als Stellvertreter des frischgebackenen Papas Marius Reusch, der sich als Bürgermeister im Urlaub befindet, viel gefragt. Einst kandidierte er selbst für das Amt in Langgöns.

Der Förderschullehrer und Lehrer für evangelische Religion unterrichtet an der Anne-Frank-Schule in Linden, wo er aktuell Klassenlehrer einer siebten Hauptschulklasse ist und seit 2012 Personalratsvorsitzender. Er lebt seit über 35 Jahren in Langgöns, ist Vater von drei erwachsenen Kindern, dreifacher Großvater und seit 44 Jahren mit seiner Ehefrau Gisela verheiratet. Aufgewachsen ist Noormann bei Dillenburg. Zum Studium kam er nach Gießen. Seit seiner Jugend engagiert er sich in der evangelischen Kirche, wobei ihm die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen liegt. In der Kerngemeinde Lang-Göns ist er seit fast 25 Jahren im Kirchenvorstand aktiv und war auch bis 2016 Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN).

Seit 1989 ist er Mitglied der Grünen und hat in der Vergangenheit schon viele politische Ämter - auch auf Kreisebene, wo er von 1995 bis 2006 Fraktionsvorsitzender der Grünen war - bekleidet. Seit 2006 sitzt er im Langgönser Gemeindeparlament, wo er von 2011 bis 2016 den Fraktionsvorsitz der Grünen innehatte.

Sozial-, Schul- und Bildungspolitik sind seine Schwerpunkte, wobei er sich insbesondere dafür eingesetzt hat, dass Schüler mit Handikap die Regelschule besuchen können. 1989 war Hans Noormann der erste Förderschullehrer im Landkreis Gießen, der von der Förderschule in die Regelschule wechselte und in Integrationsklassen Kinder mit und ohne Handikap unterrichtete. Somit war er in der Region ein Wegbereiter des Inklusionsgedankens.

Am Amtsgericht Gießen engagiert er sich ehrenamtlich als Jugendschöffe.

1994 und 2012 kandidierte der Grüne in Langgöns für das Amt des Bürgermeisters. Dass er beide Male dem SPD-Kandidaten Horst Röhrig unterlag, nahm der begeisterte Fahrradfahrer sportlich. Umso schöner ist es für ihn nun, den Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) seit Beginn dessen Amtszeit im Juni 2019 zu vertreten, zuletzt über einen längeren Zeitraum, als Reusch an Corona erkrankt war: "Wir verstehen uns gut, die Arbeit liegt mir und macht sehr viel Spaß!", resümiert Noormann als Erster Beigeordneter. Und seit vergangenem Mittwoch vertritt er auch wieder den Rathauschef, denn der ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden und nimmt deshalb eine dreiwöchige Auszeit von seinen Amtsgeschäften.

In seiner Freizeit genießt bei dem jung gebliebenen Jubilar neben der Familie der Sport seit jeher einen hohen Stellenwert: Bis zu einem Fahrradunfall 2007 war Noormann bei den Alten Herren der Fußballabteilung des TSV Lang-Göns aktiv, viele Jahre war er zuvor auch Jugendtrainer in seinem Verein. Mit Ehefrau Gisela macht er besonders gerne Fahrrad-Ferien auf Mallorca.

Hans Noormanns Lebensmotto ist ein Bibelvers: "Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich: freuet euch." In diesem Sinne interpretiert er die Wechselfälle des Lebens stets positiv und sagt: "Ich bin ein optimistischer Mensch. Wenn ich gesund bleibe, möchte ich gerne bis in mein Pensionsalter im kommenden Jahr als Lehrer arbeiten, denn das macht mir sehr viel Spaß!" Dabei hofft der Jubilar, bald wieder Präsenzunterricht in seiner Klasse halten zu können, denn zurzeit muss er alle Aufgaben online stellen: "Es wäre sehr schade, in den Ruhestand zu gehen, ohne persönlich Abschied nehmen zu können!"